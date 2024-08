El Futbol Nuestro de Cada Día

En partido reprogramado del torneo de Apertura 2024 de la Liga MX, Santos Laguna sufrió su cuarta derrota de la campaña al caer frente a los Xolos de Tijuana por tres goles por uno.

El marcador describe de manera clara lo que aconteció en el partido, más allá de que, cuando el tanteador estaba dos por uno favorable al equipo fronterizo y los de la Laguna tuvieron un par de opciones para emparejar el marcador, los Xolos siempre tuvieron el control del encuentro; y aunque pudieron haber sido víctimas de sus propios yerros ante la meta rival, al no rematar a un rival en inferioridad numérica, los canes fronterizos siempre estuvieron mucho más cerca de su tercer gol que los laguneros de conseguir el empate. Santos siguió siendo un conjunto inoperante, con muy poca generación en su ataque y con muchos problemas defensivos.

No se puede hablar de alguna mejoría, aunque ya haya conseguido un gol en jugada elaborada y haya tenido un par de llegadas al final del juego, eso es muy poco, y no alcanzaría para nada digno en la competencia. Cinco partidos jugados y apenas un punto logrado, dos goles anotados y nueve recibidos, nos hablan de un rendimiento muy exiguo, y lo que es peor, un pobrísimo nivel futbolístico, porque la verdad sea dicha, el cuadro lagunero juega muy mal.

Y no hablamos de falta de ganas o de actitud por parte de nadie, no, lo que falta es talento y calidad, el plantel está muy corto en esos rubros, o al menos hasta el momento no han aparecido, no se encuentran indicios de que haya por ahí algo escondido que pueda brotar en cualquier momento; por eso, las declaraciones Ambriz, en el sentido de que con trabajo y más trabajo, los resultados llegarán, y de que el proyecto es para el 2025, suenan huecas. Para el aficionado, siempre impaciente, es muy complicado esperar, y más cuando no se ven avances en el plano futbolístico, el equipo está estancado, y a todas luces se perciben las limitaciones de sus jugadores, el comentario generalizado es que Santos tiene un plantel muy limitado en talento y capacidad.

El trabajo rinde buenos frutos si la materia prima con la que se cuenta es la adecuada y su calidad también, pero eso no es lo que se percibe del once guerrero, que como está conformado no podrá aspirar a mucho en este torneo.

Y no es que Ambriz no trabaje, se habrá equivocado en la forma de jugar y tal vez sea el momento de buscar otra idea futbolística; pero de su honestidad y disposición para trabajar no hay duda, y en todo caso se puede cuestionar su capacidad, sobre todo si su equipo no muestra una cara diferente, o sea sumar puntos.

Y claro que tampoco se le puede culpar de los errores puntuales cometidos por sus jugadores y que se han traducido en derrotas; tal vez su error haya sido aceptar que su directiva escatime recursos. Lo cierto es que los argumentos empiezan a escasear en el discurso de Nacho, su equipo no camina y cada vez le es más difícil defender su propuesta. Se reanuda el torneo y Santos visita a León el sábado próximo, a los guerreros no les ha ido muy bien contra la fiera, lo que es un mal presagio en este futbol nuestro de cada día.