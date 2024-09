'El fracaso de la seguridad en Sinaloa y Guanajuato es el fracaso de López Obrador', dice Loret

El periodista Carlos Loret de Mola criticó la estrategia de seguridad y a la gestión del presidente López Obrador respecto a la crisis de violencia que viven Sinaloa, Guanajuato y el país.

Describió el panorama que viven las familias en Sinaloa, donde por miedo los niños no van a la escuela; los negocios no abren o no va nadie, mientras los camiones y transportes de carga no completan sus viajes para evitar ser secuestrados y usados para narcobloqueos.

"Lo que empieza con terror, se vuelve frustración y termina siendo coraje. Coraje por la impotencia de ver a un gobierno ausente, cruzado de brazos y en negación, de una realidad que ellos, los ciudadanos están viviendo".

Loret de Mola cuestionó el porqué el presidente no vaya ahora de gira a Sinaloa y recorra las calles.

El periodista describió que el estado votó por el bando obradorista en las pasadas elecciones y criticó que el presidente le ha respondido a la lealtad política minimizando lo que pasa.

"En un acto hasta cruel, el presidente sacó el ábaco de muertos, su contabilidad para decir que lo de Sinaloa no está tan mal, que hay más muertos en Guanajuato, que porqué nadie habla de eso y todo porque en Sinaloa gobierna Morena y en Guanajuato gobierna la oposición".

Reitera que López Obrador no debería estar "tranquilo" de que en un estado haya más muertos que en el otro, porque ambos forman parte de la República y el fracaso de la seguridad en ambos estados es el fracaso de él como presidente.

"Él que tanto se queja de que el expresidente Calderón pateó el avispero con su estrategia contra el narco, qué hizo en Guanajuato en cuanto llegó al poder, patear el avispero, declaró una guerra contra el huachicol, que tenía su base en Guanajuato".

El también conductor del programa en Latinus afirma que el mandatario mexicano se lanzó "sin plan, sin estrategia, dejó al país sin gasolina y luego nos enteramos por medios internacionales que la guerra contra el huachicol fue una tapadera, una farsa, porque al gobierno se le había olvidado importar gasolina y no había".

Loret de Mola advierte que la violencia no solo está en estos estados, también en Chiapas donde comunidades han sido amenazadas y desplazadas.