El Espacio de Cerpa

Con dedicatoria a un gran amigo, Fernando Rodríguez Morales, casi a punto a llegar a las diagonales y anotar el touchdown de su vida.En un abrir y cerrar de ojos, ya nos encontramos a más de la mitad de la temporada 2024 de la NFL, en las semanas de dos dígitos, sin embargo, sería bueno recordar que todo podría no ser lo que parece cuando se observa cómo va todo en la mejor liga del mundo en comparación con lo que acaba de suceder, porque vimos de lo que son capaces los Leones, así como los Jefes, que corrieron con algo de suerte pero seguramente darán mucho de qué hablar en los playoffs.

En el otro extremo del espectro hay mucha preocupación para los seguidores de los Jaguares, Titanes, Raiders y Gigantes, que ya se les acabó la luz y lo que son las cosas, ya que en este mismo punto, hace un año, precisamente Jacksonville, Minnesota y Seattle tenían seis victorias cada uno y todos se quedaron fuera de la postemporada. Mientras tanto, los Carneros y los Empacadores llevaban un registro de 3-6, y los Bucaneros una marca 4-5.

Y lo que llama la atención es que, tanto Los Ángeles, Green Bay y Tampa, no sólo lo lograron, sino que los Empacadores y los Bucaneros ganaron cada uno su primer partido de playoffs, mientras que los Carneros casi vencen a los Leones en el suyo, y curiosamente, un equipo con marca de .500 al entrar en la semana once, llegó a los playoffs del año pasado, como fue el caso de Buffalo, pero tres no lo hicieron, como fueron los Raiders, los Potros y los Santos, y tampoco lo hicieron los Bengalíes, que en ese entonces tenían un récord de 5-4.

En otras palabras, nada está escrito en piedra y ahora viene la pregunta ¿Están los Texanos y los Falcones con el control absoluto de sus respectivas divisiones? Después de la victoria de Miami el lunes por la noche, podría darle a los Delfines (3-6) una oportunidad ligeramente mejor de llegar a los playoffs que a los Halcones Marinos (4-5) y esto le daría a Cincinnati (4-6) mejores probabilidades que a los Osos (4-5).

Varios equipos de la NFL mantuvieron vivas sus impresionantes rachas de victorias en sus juegos de la semana 10 de la NFL el domingo, lo que preparó el escenario para grandes enfrentamientos en el calendario de la semana 11 de la NFL, siendo la racha más impresionante, la de Kansas City ahora como el único equipo invicto con un 9-0 esta temporada.

No obstante, otras escuadras han impresionado últimamente, como el caso de Detroit en siete juegos, las Águilas y los Bills con cinco victorias consecutivas cada uno y los Cardenales y los Acereros con cuatro victorias seguidas cada uno, y ahora viene la cuestión ¿Qué equipos extenderán sus rachas de triunfos esta semana?

Sabemos que la ráfaga de victorias de al menos una organización, llegará a su fin cuando viene el juegazo de los Bills recibiendo en "La Congeladora" a los Jefes este próximo domingo, sin embargo otros períodos de éxito también podrían estar en peligro.

Rodolfo Jesús Cerpa Robles

[email protected]