El Espacio de Cerpa

El próximo martes 16 de julio, en el Globe Life Field, casa de los actuales campeones Rangers de Texas, se estará llevando a cabo el juego que reúne a la crema y nata del beisbol de las Grandes Ligas, y que representará la mitad del actual temporada 2024. Pero un día antes, empezará la fiesta con el tradicional concurso de cuadrangulares, donde, el primer jugador en anunciar que participará en la competencia fue el campocorto de los Orioles, Gunnar Henderson, quien sólo está detrás de Aaron Judge y Shohei Ohtani en cuanto a la mayor cantidad de jonrones en la Gran Carpa.

Y también ya se encuentran listos los rosters de los equipos de la Liga Americana y del viejo circuito, nombramientos que fueron elegidos por los aficionados y que se dieron a conocer el pasado 3 de julio en lo que será la edición 94 de este clásico, y que serán dirigidos por actuales mánagers campeones de cada liga, siendo Torey Lovullo como dirigente de los Diamantes de Arizona, así como Bruce Bochy, de los monarcas Rangers de Texas.

Las plantillas de este año están repletas de novatos, pero 32 jugadores recibieron sus primeras selecciones para el Juego de las Estrellas, no obstante, eso no significa que no estarán algunos viejos favoritos, pues otros 13 peloteros, recibieron al menos su tercer visto bueno consecutivo, con el grupo liderado por Mookie Betts (octavo consecutivo) y Freddie Freeman (sexto).

También hay 24 All-Stars nacidos internacionalmente en las listas de 2024, y esos jugadores representan a la República Dominicana (10 All-Stars), Venezuela (seis), Japón (dos), Puerto Rico (dos), Canadá (uno), Cuba (uno), Curazao (uno) y México (uno), y que, siendo honestos, el material que presenta la Liga Americana se ve más poderoso en todos los sentidos.

La encabeza en la receptoría, el cátcher de los Orioles, Adley Rutschman, y para la primera base, el canadiense-dominicano de los Azulejos, Vladimir Guerrero junior, cubriendo la segunda base, el venezolano de los Astros, José Altuve mientras que, en la esquina caliente, estará cubierta por el dominicano de los Guardianes, José Ramírez, y para el campo corto, el elegido de los aficionados fue el elemento de Baltimore, Gunnar Henderson.

Para los jardines, el dominicano de los Yankees Juan Soto, que está teniendo una extraordinaria campaña, andará por el bosque izquierdo mientras que en la pradera derecha estará su compañero de equipo y actual líder de cuadrangulares, Aaron Judge, dejando el jardín central al pelotero de Cleveland, Steven Kwan, así mismo, el bateador designado será el cubano Yordan Álvarez, de Houston. Para la Liga Nacional, detrás del plato estará el receptor de los Cerveceros, William Contreras, mientras la primera base la cubrirá Bryce Harper de los Filis, en la segunda Ketel Marte de Arizona, en la antesala también de los Filis, Alec Bhom, y en las paradas cortas y para no variar, también de Filadelfia, Trea Turner, mientras que en los jardines estarán custodiando Christian Yelich de Milwaukee, así como Jurickson Profar y Fernando Tatis Junior, de San Diego, y como bateador designado, el que ya se sabía, el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers.

¡QUE VIVA EL BEISBOL!