El Espacio de Cerpa

El mejor basquetbol del mundo se encuentra en su momento ideal con los juegos de playoffs, y de los dos partidos que se celebraron ayer “Día del trabajo” y sin saber qué haya ocurrido, lo que sí es seguro es que tanto los Mavericks como los Clippers tendrán otro encuentro, debido a que antes de que se volvieran a enfrentar, la serie se encontraba empatada a dos juegos por bando y en el cual, el Trueno de Oklahoma ya los está esperando a uno de ellos después de barrer a los Pelícanos de Nueva Orléans, mientras que el otro partido, los Celtics que llegaron sembrados como número uno de la Conferencia del Este, ya tenían para dar la canasta final en contra del Calor de Miami.

La única semifinal que ya está definida es en el Oeste, con la de los Lobos de Minnesota que dejaron en el camino a los Soles de Phoenix en cuatro partidos, para chocar contra los actuales campeones Nuggets que vencieron a los Lakers en cinco juegos, por lo que hoy continúa la batalla, primero en el Gainbridge Fieldhouse, casa de los Pacers, que tratarán de ya no viajar a Wisconsin y liquidar la serie en contra de los Bucks y que, prácticamente sería la primera sorpresa, debido a que el equipo que dirige Rick Carlisle finalizó en la sexta siembra del Este, mientras que Milwaukee terminó la campaña en la posición tres de esa Conferencia.

El otro juego programado para hoy, es el de los Knicks, que ya también tienen a los Setenta y Seis de Filadelfia contra la pared y aunque el partido es en el Walls Fargo Center ,cuna de la independencia de los Estados Unidos, se ve muy complicado para el equipo donde milita el vigente ganador del “jugador más valioso”, como lo es Joel Embiid. La escuadra de New York se robó el segundo juego de su serie de primera ronda al anotar seis puntos en 13.9 segundos, pero ocho días después, el escolta Tyrese Maxey lo hizo algo mejor, anotando siete puntos en 1.3 segundos para enviar el quinto partido a tiempo extra, donde Filadelfia superó a Nueva York y evitó la eliminación.

Uno de los jugadores que más llaman la atención, para mí en lo personal, es Kawhi Leonard, quién se perdió el juego cinco de la reñida serie de primera ronda de Los Clippers contra los Mavericks debido a una inflamación en la rodilla derecha, siendo un golpe muy fuerte para el entrenador de Los Ángeles, Tyronn Lue, donde el seis veces All-Star, se ha quedado fuera por tercera vez en los cinco partidos de la serie.

Quien fuera campeón con los Raptors en la temporada 20182019, se perdió los partidos uno y cuatro de la serie después de no jugar los últimos ocho juegos de la temporada regular por dolor en la rodilla derecha y volvió a tener actividad en el segundo y tercer juego de esta ronda contra Dallas, pero logró sólo 24 puntos en los dos partidos y no pudo anotar un triple y que, viéndolo bien, no estuvo a la altura de lo que conocemos en él, pero sorprendentemente, los Clippers ganaron los dos encuentros en los que Leonard estuvo ausente, mientras que el equipo que maneja Jason Kidd, ganó los dos partidos en los que jugó Leonard. Que ironía.

Y mañana día tres de mayo (Feliz cumpleaños Paola Robles), los Cavaliers se encuentran listos para desaparecer a los Magos de Orlando.