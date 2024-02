El Espacio de Cerpa

Después de tres meses de espera, este próximo fin de semana, inicia la temporada 2024 de la Fórmula 1 y que, como ya es habitual de algunos años para acá, el Gran Premio de Bahréin pondrá en marcha el calendario del Gran Circo, el cual se prolongará de aquí hasta el próximo 8 de diciembre para dar el cerrojazo en Abu Dhabi, y que ahora, con el avance tan fuerte de la tecnología, se tendrá un dron que acompañará el recorrido en los circuitos y que se moverá a la misma velocidad de los monoplazas.

El proyecto que se ha manifestado en este año, destella el brío de la organización del Deporte Motor por plantear los inconvenientes en la logística, ya que se han estructurado las carreras por región de una forma con un sentido común, en especial los que se lleven a cabo en Medio Oriente, ya que Japón se mueve para el mes de abril, así como el de Azerbaiyán a septiembre y el de Qatar, seguido de Abu Dhabi.

No habrá innovaciones, no obstante, la sorpresa nos las brindan los primeros circuitos, con el propósito de adecuar el Ramadán (noveno mes del calendario islámico lunar y es el más sagrado para la cultura islámica), ya que los circuitos de Sakhir y Yeda, se llevarán a cabo en sábado, programando un fin de semana que inicia hoy jueves y que sucederá, de igual manera, en el Gran Premio de las Vegas.

Sobresale, además, la postergación del Gran Premio de España hasta fines de junio, tras la travesía en Canadá, mientras que el Gran Premio de Emila Romagna regresa tras su revocación y tendrá lugar el tercer fin de semana del mes de mayo, y por otra parte, la convocatoria de Bakú en Azerbaiyán, viaja a mediados de septiembre para ir, una semana después, a Singapur.

Ya en la parte final del calendario habrá modificaciones ya que se hará una pausa entre septiembre y octubre, donde este paréntesis encabezará un triplete en nuestro continente, constituido por Austin, México y Brasil, así como se tendrá otra pausa de dos semanas antes de los tres últimos circuitos, como son Las Vegas, Qatar y finalmente en Abu Dhabi.

Con 24 carreras en la temporada, era inapelable que la Fórmula 1 estuviera sobre saturada en algunas de sus fases, y en el que es evidente de que, una sobrecarga de carreras, de repente provoca una pérdida de interés de los aficionados en la parte final que ya se encuentra encaminado a un desgaste físico. Todo esto resulta aún más extraño, teniendo en cuenta el parón de un mes que hay, no ya en verano, sino en pleno mes de octubre, sin actividad desde el 22 de septiembre con el Gran Premio de Singapur, hasta el 20 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, en un hueco que, al contrario de otros años, no se explica con la caída tardía de una cita como la de China, o un cambio de última hora de una carrera como Japón o Australia, sino que todo parece indicar, a una posición estratégica que no será ocupada este 2024 y sí en próximos calendarios, cuando éste llegue a la cifra objetivo de 25 Grandes Premios, que es el límite establecido por el reglamento y pactado con los equipos en el último pacto de la concordia.

¡Mucho éxito a Sergio Pérez!