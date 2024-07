El escritor Juan Villoro abordó el futbol en El Siglo

El reconocido escritor mexicano Juan Villoro visitó El Siglo de Torreón durante la noche de este jueves, para presentar su novela ‘No fue penal. Una jugada en dos tiempos’ (Almadía, 2023), la cual aborda el tema de la amistad y su rompimiento a través de dos exjugadores de futbol: El Tanque y Valeriano Fuentes (el primero se ha convertido en entrenador, el segundo se volvió un árbitro del VAR). El evento contó con la presencia de Dante Elizalde y de Ignacio Ambriz, presidente y director técnico del primer equipo del Club Santos Laguna, respectivamente.

Pero más que hablar de rivalidades, Juan Villoro retornó a Torreón para conversar sobre un deporte que ha unido a masas. Con la casaca de las letras, salió a la cancha junto a Aldo Valdés, quien lo acompañó en este partido albergado en el estadio de la literatura, ante gradas llenas y el árbitro del tiempo que afortunadamente pitó a favor. El autor abrió las páginas de ‘No fue penal. Una jugada a dos tiempos’. Se dejó que la voz hiciera su trabajo, como la del mítico narrador deportivo Ángel Fernández, pues como dice Juan Villoro: el balón necesita de la palabra.

“Soy un aficionado. No sé mucho de futbol. Me he dedicado toda la vida a sufrir con ellos, a gozarlos. Pero en realidad, básicamente, yo hablo desde la pasión, y como escritor yo he tratado de ser fiel a esto, porque yo creo que un autor tiene que contar cómo es el mundo que lo rodea. Y hoy en día, el espectáculo mejor repartido en el planeta Tierra y mejor organizado es el futbol”.

La presentación dio inicio pasadas las 19:00 horas. Aldo Valdés tomó la palabra como si fuese un esférico. Su primera cuestión acudió sobre el empleo de las nuevas tecnologías en el futbol, sobre todo del VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés), el cual ha sido implementado para buscar mayor justicia en el juego, especialmente en las jugadas de fuera de lugar y los tiros penales.

Juan Villoro se sinceró, se trata de un sistema que no le agrada para nada. Pero antes realizó una introducción de cómo se hizo aficionado a este deporte, pues considera que para entender el mundo debe saberse cómo es que la gente se divierte. Así recordó la lesión de tibia y peroné que sufrió el futbolista Alberto Onofre, tras un choque con Juan Manuel Alejandrez, antes del mundial de México ‘70, la cual inspiró su relato.

Otro tema tratado fue la pasión desenfrenada de los fanáticos, cómo puede verse desde el lado de la fe. Aldo Valdés leyó unas líneas del libro de Juan Villoro, las cuales hablan sobre unos aficionados del Guadalajara que forman una secta para luchar contra el equipo al que veían como Satanás: el América. En el futbol, escribe Villoro, existen dos tipos de fanáticos: quienes actúan por amor al equipo y quienes actúan por odio al rival.

En el libro también existe suspenso, pues el entorno de la narrativa se desarrolla en un partido decisivo donde un equipo está a punto de descender. El Tanque está enjaulado en su área técnica, lanza gritos de impotencia a sus jugadores, mientras Valeriano vigila el juego desde una cabina en la tribuna.

En este tenor, se trajo a la mesa el paralelismo de la idiosincrasia que puede existir entre el futbol y los mexicanos. ¿Cómo vemos la derrota, el triunfo? También se abordó la violencia que ha surgido en los estadios, el racismo, el empleo de migrantes por parte de algunas selecciones y la sede de México en el Mundial del 2026. Además, el autor celebró a la afición de La Laguna como una de las mejores del país.

Al finalizar la presentación, Dante Elizalde e Igancio Ambriz le obsequiaron a Villoro una camiseta del Club Santos Laguna, en una muestra de amistad que liga al escritor con sus lectores de la Comarca Lagunera.

Cabe señalar que el evento también contó con una exposición fotográfica de Ramón Sotomayor, fotógrafo de El Siglo de Torreón.