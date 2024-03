¿El Dr. Simi va a desaparecer? Esto sabemos

El Dr. Simi se ha convertido en los últimos años en uno de los personajes más queridos en México, no sólo por lo simpático que resulta, sino por su presencia en conciertos y otros eventos de gran magnitud que incluso lo han llevado a ganar reconocimiento y fama internacional.

Sin embargo, el día de ayer el Dr. Simi ha generado desconcierto entre el público al anunciar que 'se tomará una pausa indefinida' con una imagen de su silueta en negro.

Dr. Simi (CAPTURA)

"Cómo ustedes saben en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades, he estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, comenzó diciendo.

Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales", dijo el Dr. Simi en un video compartido en sus redes oficiales.

Aunque se desconocen los motivos exactos, se piensa que podría tratarse de una estrategia de marketing o que tal vez se planea renovar la imagen del personaje.