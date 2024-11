El deber de la memoria

El próximo 25 de noviembre se conmemora, como cada año desde 1999, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se eligió esa fecha porque es el día en que, en 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana, por oponerse activamente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Este día está dedicado a sensibilizar y denunciar sobre la violencia contra las mujeres en el mundo, que ha sido, durante siglos, un problema estructural, sistémico y, por ende, difícil de erradicar, pues requiere distintos niveles de prevención, educación y de la aplicación de la justicia para alcanzar la equidad de género en la vida privada y en la pública.

Si la violencia contra las mujeres es un problema estructural y sistémico significa que, aunque se ganen derechos a favor, en la práctica pueden tardar bastante en asimilarse y ejercerse. Es tarea de toda la población, de hombres y mujeres, conocer en qué consiste esa violencia de género (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, cultural, política, y otras) y cuáles son sus mecanismos, para que podamos dejar de reproducirla, respetar los derechos ganados y hacerlos valer.

El tema es amplio y complejo, afecta a un gran número de mujeres en el mundo desde el nacimiento, y no está limitado a una cultura, espacio geográfico ni a grupos específicos en la sociedad, aunque por supuesto, hay mujeres en circunstancias más desfavorables que otras. Y si hablamos de la lucha por la erradicación de los muy distintos tipos de violencia contra las mujeres el asunto se amplía y complejiza mucho más, o mejor dicho, obliga a acotar por subtemas y hablar de lo que ha sucedido en cada caso.

En materia de derechos políticos para las mujeres en nuestro país, por ejemplo, es poco el tiempo (desde 1955) que llevamos ejerciendo el voto femenino, aunque su lucha se remonta al siglo XIX. Ahora se reconocen así, como derechos políticos de las mujeres, y también se reconoce como violencia política a todo acto que incumpla, restrinja, anule u obstaculice el ejercicio pleno de tales derechos, pero no hay que olvidar que durante bastante tiempo (siglos) un género decidía por el otro género, y creía firmemente que éste no merecía opinar, participar políticamente ni mucho menos ocupar cargos políticos, es decir, que las mujeres no podían ser parte de la toma de decisiones de un país que también habitaban.

No olvidar es clave; para no olvidar hay que conocer la historia, hacer memoria. Y en este campo, el libro El deber de la memoria: del derecho al voto a la paridad en todo, de Cecilia Lavalle Torres y Teresa Hevia Rocha, presenta un recorrido histórico sobre las luchas y los logros de las mujeres mexicanas en su camino por la igualdad política y electoral.

Dicho libro nos ofrece la historia de las sufragistas mexicanas que no descansaron hasta obtener el derecho al voto de la mujeres, desde las primeras demandas en 1824 hasta la obtención del derecho al voto en 1953; puntualiza las reformas legales y acciones que permitieron obtener derechos político-electorales; analiza los esfuerzos y desafíos para alcanzar la paridad de género en la política mexicana, en los que se incluye la implementación de cuotas de género y otras acciones; y para concluir, describe los desafíos actuales que enfrentan las mujeres en la política, como la violencia política de género y la necesidad de fortalecer la participación política femenina. Cada apartado abarca diferentes periodos históricos y aspectos de la lucha por estos derechos. Asimismo, las autoras nos comparten datos y anécdotas precisos, en un estilo claro y accesible a toda/o interesada/o en el tema.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres presentaremos este libro El deber de la memoria: del derecho al voto a la paridad en todo, una de sus autoras, Cecilia Lavalle Torres y su servidora, en las instalaciones de El Siglo de Torreón, el próximo jueves 28 de noviembre a las 7 pm. Por ahí nos vemos.