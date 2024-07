'El Bart' dice que 'no se disculparía' con Ciro Gómez Leyva por intentar matarlo

A casi dos años del atentado de muerte que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva, ha surgido una entrevista hecha a Héctor Martínez Jiménez, mejor conocido como 'El Bart', acusado de este incidente contra el también conductor de noticias, donde señala que 'no le pediría perdón por intentar matarlo'.

Desde los perfiles de redes sociales del periodista Ciro Gómez Leyva, compartió una entrevista hecha por la periodista Saskia Niño de Rivera, realizada a Héctor Martínez, quien forma parte de una célula criminal dedicada al narcomenudeo.

Y es que antes de recibir la sentencia por los delitos que 'El Bart' ha cometido, Saskia lo cuestionó sobre el atentado contra Gómez Leyva, aprovechando el momento para preguntarle 'qué le diría al periodista si lo tuviera frente a él'.

"Si lo tuviera en frente ni le pediría disculpas ni nada, o sea nada más qué quieres o qué esperas, no sé, es una pregunta muy buena. La verdad no sé qué, pero de entrada no le pediría disculpas porque es arrepentirme de lo que ya hice (¿y no te arrepientes?) no. No me gusta arreglar las cosas con un perdóname, menos este tipo, sí sé buscar el perdón y todo pero con está persona no, al final y al cabo yo lo veía como un paciente más", comentó 'El Bart'.

Además, en medio de la plática, 'El Bart' también habló sobre él y su trabajo como asesino, a lo que él mismo se definió como 'una persona noble que mata gente'.

"No me gusta fanfarronear de que mató gente", añadió.

¿Por qué querían matar a Gómez Leyva?

Al ser cuestionado sobre las motivaciones para acabar con la vida del periodista Ciro Gómez Leyva, 'El Bart' dijo que aparentemente fue porque 'iba a hablar de más'.

"Ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, no se ponen a pensar que esas personas tienen un paro más arriba que ellos", declaró.

Fue el 15 de diciembre del año 2022 que el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado contra su vida cuando dispararon contra su camioneta que estaba blindada.