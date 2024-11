El activista Aaron Swartz hubiera cumplido años hoy, ¿Quién fue?

Este 8 de noviembre, el activista estadounidense Aaron Swartz, hubiera cumplido 38 años de edad. Así recordó su madre a través de una publicación en redes sociales.

Aaron Swartz, tenía 26 años y era cofundador de la red social Reddit, cuando murió por suicidio mientras esperaba el juicio donde defendería su caso de hacer el conocimiento público.

El caso en su contra comenzó en la Universidad de Harvard, donde a través de su acceso de estudiante ingresó al sistema de la editorial de textos académicos JSTOR y bajó millones de documentos los cuales compartió gratis en internet.

La Universidad le retiró el acceso al darse cuenta de la acción, pero como el genio informático que era, se infiltró al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desde donde realizó la misma acción en un área limitada.

El 19 de julio de 2011 fue detenido acusado de crimen informático, violación a los términos de uso de JSTOR y entrar a un área restringida. Dos años después se anunció su muerte.

Swartz, un reconocido activista por la libertad del internet, genio y programador de software, enfrentaba cargos por hasta 35 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares. En la acusación se destacó que ingresó a un área restringida en un sótano de la universidad para acceder a la red del MIT sin autorización y así descargar la mayor parte del archivo digitalizado de JSTOR, esto presuntamente evitando los esfuerzos de seguridad.

La revista Time recordó que a los 14 años ayudó a crear la herramienta RSS, utilizada para distribuir contenido producido en internet. Y más tarde la red social Reddit, que luego vendió al gigante de medios Condé Nast en 2006.

Apasionado por la justicia social, Swartz fundó el grupo “Demand Progress” que jugó un papel destacado para convencer al Congreso de Estados Unidos de desechar una legislación antipiratería.

Firme creyente de que el conocimiento debía ser público, en 2008, escribió un programa para descargar 20 millones de páginas de documentos legales del sistema gubernamental que aloja casos del sistema federal, lo que le ganó su primera investigación por el FBI.

Estudió en la Universidad de Stanford pero al año la abandonó y luego ingresó a Harvard al Centro de Ética desde donde trabajó en proyectos como Creative Commons y la organización Rootstrikers.

Muchos de sus ideales se encuentran en su blog o en libros que circulan por internet, uno de ellos lleva el título The Boy Who Could Change the World: The Writings of Aaron Swartz, donde el primer texto publicado en 2004 defiende el derecho de las personas a descargar contenido, un ejemplo de ello la música, y así poder compartirlo con otras personas.

Su familia dijo de Aaron Swartz “tenía una insaciable curiosidad, creatividad y brillantez; su empatía reflexiva y capacidad para un amor desinteresado y sin límites; su rechazo a aceptar la injusticia como inevitable – estos fueron regalos que hicieron al mundo y nuestras vidas mucho más brillantes”.

Para ver el documental creado en su memoria:

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.