Edurne Batanero gana el Premio de Poesía Joven Vaso Roto 2024

Proviene del barrio madrileño de Prosperidad, situado en el distrito de Chamartín, en pleno corazón de la capital española. Allí ha paseado entre míticas librerías, su mercado, sus parques, sus calles y viviendas. Confiesa que todo ese entorno también resuena de alguna forma en su trabajo poético. Y es que Edurne Batanero (Madrid, 1995) es poseedora de una poética sensible con la cual ganó recientemente el Premio de Poesía Joven Vaso Roto 2024, gracias a su obra ‘Infancia es una fruta’. El galardón se le entregará el próximo 29 de septiembre durante la Feria Internacional del Libro Monterrey.

“Mi barrio, mis amigas más cercanas, el colegio donde he ido... que por ahí tengo un poema donde hablo de ello. Me he criado en un colegio católico, aunque yo no soy católica. Entonces hay como una transposición de cosas que yo creo que sí resuenan; en mi barrio vive mucha gente mayor y ahora es un barrio que está cambiando mucho”.

Respecto a su formación, cursó el grado de Trabajo Social y complementó su aptitud artística en la librería Sin Tarima y en el Taller Escuela de Prosperidad. Su obra plástica ha sido expuesta en HARTAS del colectivo Mujer Warmin y Silenciades. Ha participado en la antología ‘88 octavas reales o más’ y en el proyecto KRWNZN 1 de genoma poético, mismo que apuesta por la cultura generada en el entorno del barrio. Según se indica, la infancia es una etapa vital hacia la cual dirige gran parte de su obra escrita y profesional.

Bataneros hace remembranza. Cuando era joven solía leer más textos de ciencia ficción que de poesía. En la narrativa fantástica encontraba un espejo que aún no lograba distinguir en otras latitudes literarias, pues la poesía que en ese entonces le enseñaban en clase no tenía nada que ver con ella.

“No había ninguna representación de unas mujeres que pudiesen tener algo que ver conmigo o de una adolescencia parecida a la mía. Al final creo que, sobre todo en la adolescencia, la representatividad en la literatura es muy importante”.

La poeta cita Millennials, antología publicada en España por el sello Alba, misma que contiene las obras de nueve poetas contemporáneos. Batanero celebra este y otros volúmenes similares capaces de aportar nuevas voces que percibe cercanas a la suya. “Si sólo ves algo donde tú no te representas, cuesta más”.

RAÍCES DEL POEMARIO

La sabiduría del poeta radica en saber elegir el lenguaje necesario para contar lo que desea. El público también es crucial. Para Edurne Batanero tiene suma importancia que la lean sus amigas, quienes quizá no son lectoras voraces, sino chicas jóvenes que no necesitan haber estudiado una carrera para entender la literatura. En ese sentido, la confección de ‘Infancia es una fruta’ arroja precisamente un poemario para ellas.

“En este caso, me he acercado a saber de ese lenguaje que para mí también es natural, que no me es artificial. Yo hablo con esas palabras con las que he escrito”.

El jurado del Premio de Poesía Joven Vaso Roto 2024, conformado por los poetas José Javier Villarreal (México), José María Muñoz Quirós (España) y la ganadora de la edición pasada, Emilia Pequeño Roessler (Chile), determinó que la propuesta de Edurne Batanero “se distingue por su unidad, manejo del ritmo, contundencia expresiva, que presenta un imaginario donde la cotidianidad adquiere una presencia central” al tiempo que usa “un lenguaje justo que revela un mundo esencial y, a la vez, misterioso, un tono donde el claroscuro y la nostalgia definen una manera de leer el mundo, ese gran mundo primigenio, a través de la historia personal, íntima”.

En este tenor, la autora relata que reunió varios de los poemas que había escrito con anterioridad. Entonces intentó ordenarlos, encontrarles hilo y decidió enviar el proyecto, porque era el último año en que la convocatoria le permitiría concursar. La noticia del premio la recibió a través de un correo electrónico, mientras visitaba a su abuela. Edurne se sintió nerviosa, llamó a su pareja, le costó un tiempo creerlo.

‘Infancia es una fruta’ es un compromiso de la poeta consigo misma y con su obra. Más allá del estímulo económico (cuatro mil euros, aproximadamente 88 mil 662 pesos mexicanos), entiende que el premio tiene la función de darle voz. No quería que fuese un poemario lineal desde la infancia hasta la vejez, sino que mostrara cómo lo vive ella misma: conviviendo con niños durante las mañanas debido a su trabajo, visitando a su abuela por la tarde, pasando tiempo con su madre.

“Es cómo para mí trascurren, a lo largo de un día, todas las etapas vitales; por eso en el poemario no van creciendo, sino que van saltando. Así es un poco como lo vivo yo. Tomé esa decisión y seguí avanzando, descarté poemas, otros volvieron a entrar. Rescaté esto que tiene una voz continua, que al final he conseguido que se unifique, siendo a veces puntos tan diferentes”.

Sobre el nombre de su libro, la autora explica que si bien la infancia es una etapa vital, el fruto se refiere más al final. Contraponer ese final con el principio de la vida le parece una imagen llena de belleza. La idea de fruta también le permite entrar a una narrativa sobre el cuerpo.

Mientras que la amistad entre mujeres es otro de los tópicos más importantes. Incluso Batanero ha plasmado una dedicatoria a sus amigas en la primera página. El saber expresarse, dice, se lo debe a todas las horas de conversación que ha sostenido con aquellas mujeres a las que ama.

Abordada sobre la voz actual que tiene la mujer en la literatura, reflexiona que hay autoras como la francesa Annie Ernaux (Premio Nobel de Literatura 2022), a quienes el reconocimiento les ha llegado tarde a pesar de tener toda la vida escribiendo libros. Reconoce el trabajo de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, recientemente reconocida con el Premio Pulitzer 2024, y evita decir que realiza una “poesía femenina”; Edurne Batanero hace poesía, punto. Las mujeres no se encuentran en una especie de periferia que rodea a la creación literaria, sino que están dentro de la literatura misma.

“La verdad me alegro de estar viviendo este momento, porque creo que hay autoras con voces muy interesantes. También me gusta cómo ciertas autoras están trabajando el género del terror como Mariana Enriquez o Irene Solá aquí en España, quien también está metiendo una voz un poco tenebrosa. Me parece un momento muy interesante para ser lectora y para estar escribiendo. Creo que es un buen momento y, aunque aún queda mucho, las mujeres estamos empezando a tener un reconocimiento diferente”.

Edurne Batanero recibirá el Premio de Poesía Joven Vaso Roto 2024 el próximo 29 de septiembre, a las 17:00 horas, en Cintermex, en una ceremonia efectuada en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey. Se trata de una convocatoria lanzada por la editorial Vaso Roto, fundada por la poeta mexicana Jeannette L. Clariond, en colaboración con el Gobierno del Estado de Nuevo León y la citada feria literaria.