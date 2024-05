Eduardo Videgaray, Sofia Rivera y 'El Estaca' podrían perder su trabajo tras burlas

Tras polémica con Lucerito Mijares, el programa de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón 'El Estaca', podría estar en riesgo de ser cancelado.

Fue hace un par de días cuando se generó toda una polémica luego de que los conductores del programa ¡Que importa! de Imagen TVlanzaron chistes en contra de Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares.

Esto provocó que usuarios arremetieran en contra de la televisora, y en contra de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón 'El Estaca, quienes no les quedó de otra más que disculparse.

Lucero salió a defender a su hija de las burlas en su contra

Sin embargo, fue tanto el escándalo que estas burlas causaron que se dio a conocer que Imagen TV está pensando en cancelar el programa.

De acuerdo con el portal de TVNotas, una fuente cerca a la televisora aseguró que los ejecutivos de Imagen Tv estaban realmente molestos con los conductores y con la polémica que generaron.

“Las críticas arreciaron y les dijeron en la televisora que los sancionarían. Fue cuando ellos decidieron ofrecer la disculpa pública, pero no lo hicieron de corazón. Sólo lo hicieron para ‘aplacar’ la situación”.

Tras esto, la fuente aseguró que los tres están en peligro de perder su trabajo, más porque la misma Lucero intervino en redes sociales, lo que provocó que el problema aumentara más.

“En la televisora consideran cancelar su programa, pues ha repercutido en crear una mala imagen de la empresa y han recibido miles de comentarios negativos en redes, además del rechazo de los anunciantes”.

“Los tres conductores saben que su trabajo peligra. Su bajo rating es una muestra de que su programa no gusta. El público no baja a Videgaray y a ‘el Estaca’ de ancianos retrógradas y con un humor pasado de moda. Tuvieron su época de gloria con el programa de radio La corneta, pero en esta época su humor ya no es adecuado. Después de la mofa que hicieron de Lucerito Mijares, el escaso rating de 2.1 bajó aún más”.

Las cosas para Sofía también podrían empeorar aún más, ya que ella trabaja en Televisa.

“Con esto también peligra el trabajo de Sofía Rivera Torres en Televisa. Ella, además de haber sido parte de La casa de los famosos, estuvo en las telenovelas Cabo y Tu vida es mi vida, que sigue al aire. Ya la habían perdonado después de haber dejado en mal la imagen de La casa de los famosos, cuando dijo que se compraban los votos”.

Al finalizar mencionaron: “Los tres esperan lo que la televisora decida. Los pueden correr en cualquier momento. Por el tiempo de antigüedad que tienen y la camiseta bien puesta que han tenido en Imagen, les están teniendo consideración de ver si baja el escándalo y pueden seguir adelante. Sin embargo, no les ayuda que sigan dando declaraciones en otras partes donde solo se afectan más”.