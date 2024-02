Durante años, EUA investigó nexos entre cárteles y aliados de AMLO: The New York Times

Procuradores de justicia de Estados Unidos pasaron años investigando denuncias de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que él asumiera el cargo, informa este jueves el diario estadounidense The New York Times, al publicar el reportaje denunciado en la conferencia matutina por el mandatario, de quien el artículo subraya que no hay nada que indique que él está directamente relacionado con organizaciones criminales.

Los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff publicaron el reportaje "EU revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México", horas después de que López Obrador adelantara que el medio le hizo llegar preguntas para fijar una postura respecto de los señalamientos del reportaje, que denunció como "falsedades".

El artículo se basa en registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto. La investigación de la que hablan los periodistas es, señalan, distinta de la que ya salió a la luz hace unas semanas de la DEA, que aludía a que la campaña de López Obrador habría recibido dinero del narco en 2006.

De acuerdo con el artículo del Times, las autoridades estadounidenses descubrieron información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos operativos de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos a López Obrador.

Sin embargo, subraya que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, y los funcionarios implicados acabaron por archivarla. El medio afirma que, de acuerdo con tres fuentes, los investigadores llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco apetito para perseguir acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados estadounidenses.

El artículo es claro en cuanto a que, si bien los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y socios de López Obrador, "no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales".