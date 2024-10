Dragon Ball: Este es el diseño oficial de Gohan en Super Saiyajin 3

Gohan es uno de los personajes más queridos por los fans de Dragon Ball, pero tras su punto culminante en la lucha contra Cell, muchos seguidores quedaron insatisfechos con su desarrollo posterior.

En aquel momento, Gohan alcanzó su máximo poder, convirtiéndose en el ser más fuerte de la Tierra, pero luego su rendimiento cayó.

Durante la Saga de Buu, descubrimos que había dejado de entrenar, lo que provocó que su poder se estancara, aunque su potencial siguiera siendo enorme. Más tarde, con la ayuda del Supremo Kaio-Sama de hace 15 generaciones, desbloqueó su poder místico y volvió a ser sumamente poderoso, pero no lo suficiente para derrotar al Buu malvado.

Mientras tanto, vimos a Gokú, y a los jóvenes Goten y Trunks fusionados como Gotenks, alcanzar el Super Saiyajin 3.

¿Qué habría pasado si Gohan hubiera continuado entrenando tras vencer a Cell?

En el videojuego Dragon Ball Heroes, se exploró esta posibilidad, mostrando a Gohan transformado en Super Saiyajin 3 (SSJ3). Esta transformación se presentó oficialmente en la misión God Mission 4 (GDM4) del juego en 2015.

Aunque su diseño no es ampliamente conocido entre todos los fans, mantiene ciertos elementos visuales clave, como su cabello largo hasta la cintura y la ausencia de cejas, características propias de esta transformación.

Aunque el diseño es oficial, ya que fue creado bajo la supervisión de Toei Animation y Bandai Namco, no forma parte del canon de Dragon Ball, ya que no fue desarrollado por Akira Toriyama ni aparece en el manga o anime principal.

¿Qué opinas de esta versión de Gohan en Super Saiyajin 3? ¿Te gustaría verlo dentro del anime o manga oficial?