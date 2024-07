La ficción imita la realidad, o ¿es al revés? En su afán por copiar lo real, la pintura se esmeró hasta la copia fiel, pero al final, resultó más interesante la perspectiva del artista, ese privilegiado observador del acontecer. Si antes fue la pintura, ahora, la apuesta más popular es el cine. En una de las tantas películas apocalípticas, en diciembre de 2023, se estrenó, "Dejar el mundo atrás" (Leave the World Behind). El argumento es sencillo, pero inquietante. Mientras la vida sucede con normalidad, se suscita el colapso paulatino de teléfonos, televisores y otras tecnologías de uso cotidiano. Todas dependientes de Internet. De pronto, la red se apaga y empieza a emerger un caos que desemboca primero en desconcierto. Tras dominar la ausencia de comunicación, la violencia surge y en pocos días se dibuja un escenario parecido a la guerra civil. No queda claro qué pasa, ni de dónde viene el problema. La sospecha se acumula ante la indefensión. Se habla de un ciberataque, pero también surgen las teorías de la conspiración. El corte da lugar al caos. Así, las máquinas con Inteligencia Artificial se "rebelan". Me detengo en una escena: los automóviles Tesla se conducen solos, cual drones asesinos, a chocar uno tras otro, hasta colapsar la carretera.

Hace unos días, la realidad imitó a la ficción. Un corte general en las redes mundiales, generó caos, malestar e incertidumbre. Falló una actualización de la firma de ciberseguridad de CrowdStrike y desembocó en la caída de los sistemas de Microsoft a nivel mundial. Aeropuertos, hospitales, negocios y un sin fin de servicios conectados, fueron afectados. Una pantalla azul quedó como la imagen del colapso global. ¿Qué sigue?

Hiperconectados, ya no podemos pensar el mundo de otra manera, ni tampoco nuestras actividades cotidianas. El apagón nos remite a una reflexión sobre un mundo conectado hasta el exceso. ¿Podemos vivir fuera de la red? ¿Acaso tendremos que elegir como en Matrix, entre dos pastillas, azul y roja?

La conectividad es tan dominante e indispensable, que ya no resulta relevante pensar sobre ella, sino sencillamente, la damos por sentado. En pleno 2024, admiro a quienes no usan celular, y mucho menos, necesitan de un teléfono inteligente. Quizás el breve fallo nos apunta fallos mayores, eso sí, con otras consecuencias que no sean meros retrasos en los vuelos. Por ejemplo, un dron que se vuelve contra quien lo activa. No es suposición, sino una endeble realidad donde se estrella. Al mismo tiempo, nos preguntamos, no si podremos dar marcha atrás, sino qué tanto podemos hacer sin las redes. De alguna forma, la "falla" o "actualización" mundial, léase pastilla roja o azul, me recordó aquellos antiguos planteamientos filosóficos sobre la esencia. No será la primera, ni la última vez. La vulnerabilidad está latente. Ya el siglo XX nos demostró que el desarrollo tecnológico no se corresponde a la ética, e incluso, ese desarrollo, aumentó nuestras capacidades contra nosotros mismos. La paradoja no puede ser mayor. Más vale que no lo olvidemos.

KAMALA

La realidad física y mental terminó por imponerse al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hasta el más necio se niega a abandonar el poder, pero las circunstancias, lo obligaron a dejarlo. Llevó una presidencia bajo un pobre liderazgo. A la larga, el desempeño del demócrata, terminó por beneficiar al expresidente Donal Trump, quien salió fortalecido y como un héroe, tras el fallido atentado del joven francotirador con espinillas en el rostro. A Biden lo sustituye, la vicepresidenta Kamala Harris, sin duda, más interesante tanto por su origen y formación, como por su condición de mujer. Luchadora, es hija de un economista jamaiquino, de línea marxista, y una madre científica que sacó adelante a dos niñas, tras la temprana ruptura del matrimonio. No la tiene fácil, pero hay un rayo de esperanza. Trump regresa recargado. Ya lo conocemos, su estilo no sorprende. Bravucón, racista, impune y ahora, bajo protección de la Suprema Corte. Como ven, en todos lados se cuecen habas con el poder judicial y el comportamiento abyecto de algunos ministros. En su discurso como candidato oficial del Partido Republicano, carga contra México, los migrantes y China. Hace tiempo que Estados Unidos perdió liderazgo en el mundo. Frente a ese reto, Trump se comporta como un aldeano. Para el candidato, el mundo es un campo de golf en Florida. Aún así, lleva la delantera.