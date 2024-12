Disminuye drásticamente tramite de Cartilla Militar en San Pedro

En los últimos tres años ha disminuido alrededor del 50 por ciento el número de trámites para obtener la cartilla militar en el municipio de San Pedro

La encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento, destacó que el año pasado fueron 350 personas las que acudieron para realizar su trámite y este año 320 cuando en años anteriores en promedio acudían de 500 a 600 jóvenes.

“La verdad no sabemos que este pasando, si no le están dando la importancia al trámite de este documento, si nacieron menos jóvenes de esas clases o se fueron a vivir a otro lado”.

Dijo que otro factor que podría influir para que los jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad, son todos los rumores que se dicen en torno a que si resultan sorteados para realizar su Servicio Militar, pero dijo que en San Pedro, desde hace alrededor de 20 años que no se aplica esa regla.

Además, no es otra cosa que el realizar algún servicio a la comunidad que puede ser; realizar limpieza en algunos puntos de la ciudad y hay al antecedente que a aquellos que no había concluido la primaria o secundaria la cursaran en el sistema para adultos, pero repitió que eso fue hace muchos años.

Con relación al proceso de entrega de los documentos este año, la entrevistada mencionó que en el primer fin de semana acudieron 72 jóvenes a recoger su cartilla de un total de 232 que entregaron la media y faltan los sábados y domingos; 14, 15, 21, 22, 28 y 29, por lo que consideró que sin problema se con cumplirá con la entrega.

Aprovechó para hacer el llamado a aquellos que ya cumplieron o están por cumplir la mayoría de edad a que acudan para obtener el documento, ya que aunque algunos no le tomen importancia, es un documento que solicitan en algunas empresas o para realizar un trámite, además de que no es tan complicado hacerlo y no tiene ningún costo.