Discriminación laboral: empleos hostiles para la comunidad LGTBIQ+ (Parte 2)

Guillermo se sentía competente, pero la constante “carrilla” de parte de sus compañeros y jefe lo debilitaron al punto de ingresar a una depresión profunda. “Había violencia psicológica, violencia emocional. Me sentía como un pendejo en el entorno, como alguien que no tenía valor, como un bote de basura”

De pronto su vida personal pesó más que su desempeño laboral y el rechazo que recibió por ser homosexual se agravó, al grado de que tuvo que renunciar. Guillermo no quería hacerlo porque necesitaba el ingreso, pero sabía que su paz mental estaba colapsada y decidió renunciar.

Percibiéndose como una víctima de homofobia laboral, ya fuera de la empresa, se informó para demandar a su exjefe, amparándose bajo la Norma Oficial 035 (NOM 035), un mecanismo que diseñó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el 2018 para defender a los trabajadores y trabajadoras en diversas circunstancias que, entre otras cosas, pongan en riesgo su salud mental.

Con ello, según lo que relató a este diario, Guillermo más que una compensación económica, lo que buscaba era que le ofrecieran una disculpa, acción que no consiguió, por lo que su acosador laboral tuvo que pagarle 18 mil pesos por las ofensas y por ejercer en él actos de discriminación y de homofobia.

El especialista en estudio de género, Fausto Gómez Lamont, explicó que las personas de la comunidad LGTBIQ+ que viven situaciones como las que pasó Guillermo, pueden echar mano de la NOM 035 porque “lo que busca (la norma) es básicamente la prevención del riesgo psicosocial, y un riesgo psicosocial son precisamente los actos de discriminación”.

Además de abarcar factores de riesgo psicosocial, cabe mencionar, esta norma también engloba acontecimientos traumáticos severos, violencia laboral y discriminación.

Al ser víctima de todo lo anterior, Guillermo, habilitando la NOM 035, demandó a su exjefe, y lo más importante, dejó el antecedente de que en esa empresa gomezpalatina, que prefirió no decir su nombre por miedo a represalias, ejercen actos de discriminación laboral a trabajadores que son parte de la comunidad LGBTIQ+.

El ya fallecido magistrade Ociel Baena, constantemente convocaba a la comunidad trans para que accedieran a las vacantes laborales que el INE ofrece a la comunidad, sin embargo en su caso, Auken, desde la entrevista de trabajo fue discriminado.

Fausto Gómez mencionó que aparte del NOM 035, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación también puede ser un aliado para la comunidad que sea víctima de estos actos de marginación y rechazo en entornos laborales.

En su caso, Guillermo, aunque ganó la demanda, concluyó: “es triste que aún en muchos trabajos la gente no respete, porque tienen la mentalidad de que sólo existe el blanco y el negro. Pero no, la verdad es que en la vida ya existen muchos colores. Existe la diversidad”.

‘RENUNCIÉ POR VIOLENCIA TRANSFÓBICA’

Tocó las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE) de Torreón para rendirle homenaje al ya fallecido magistrade Ociel Baena, quien constantemente convocaba a la comunidad trans para que accedieran a las vacantes laborales que el INE ofrece a esa parte de la comunidad.

Auken, que se identifica con el género no binario, accedió a ocupar el puesto de capacitador asistente electoral, un trabajo temporal de seis meses por el que percibiría un sueldo a cambio de capacitar a los ciudadanos que salieran sorteados para participar en las elecciones que recién se llevaron a cabo.

Aunque, actualmente el INE cuenta con un protocolo trans para, precisamente, salvaguardar los derechos humanos y la participación política de la comunidad LGTBIQ+, en su caso, Auken, desde la entrevista de trabajo, fue discriminado.

El joven desde un inicio comunicó, porque así se lo preguntaron, en qué género se identificaba, pero la persona que lo entrevistó, a partir de ahí no dejó de “malgenerizar”, ni tampoco de hacer comentarios despectivos hacia la comunidad trans, a la cual él se siente perteneciente.

Asimismo, relató que un compañero también fue discriminado cuando, igual que él, intentó buscar trabajo en el INE. “Se le negó su identidad. Le decían ‘tú eres mujer, porque en tu INE dice que lo eres’, esto a pesar de que les dijo que se identificaba como un hombre trans”.

Por lo anterior, ambos decidieron denunciar actos de discriminación y transfobia ante el INE nacional. “El vocal ejecutivo del distrito 06 del INE Torreón nos apoyó en todo momento, también el INE nacional nos dio el respaldo. Al final yo sí fui seleccionado para asumir el puesto, pero mi compañero no”.

Auken logró colocarse dentro de la plantilla de trabajadores temporales del INE, sin embargo, en los cinco meses que duró en el puesto, compartió, fue víctima de actos de discriminación y violencia por parte de sus compañeros y su supervisora directa.

“Había un trato muy diferenciado y notorio, comparado al que le daban a mis compañeros. Yo no recibía el mismo acompañamiento, ni apoyo en las actividades que realizábamos”. O lo llamaban con el nombre con el que ya no se identifica, o lo excluían, o, de plano, expresó, ni lo volteaban a ver. Además, compartió, le decían que era él el que se tenía que adaptar a ellos, “pero adaptarme a qué ¿A sus violencias?”, cuestionó.

Auken renunció a su empleo en el INE, porque, compartió, no fue respetado, fue invalidado y discriminado por ser un hombre trans no binario.

Auken pensó que el escenario seria distinto debido a que el INE, como ya se mencionó, actualmente cuenta con un protocolo trans, el cual lamenta no se aplique ni se comprenda desde las propias practicas internas de la institución.

“(El protocolo) dice perfectamente que los capacitadores y supervisores electorales deben respetar la identidad de cualquier persona sin importar si su documentación coincide o no con el género con el que se identifican”. En su caso, él, cabe mencionar, ya cambió oficialmente su documentación por reasignación sexogenérica.

Aunque el puesto al que logró acceder era de seis meses, en el quinto Auken colapsó y terminó renunciando porque, compartió, no fue respetado, fue invalidado y discriminado por ser un hombre trans no binario, es decir porque no se identifica al 100 por ciento en ninguno de los dos géneros.

“Todo esto fue un proceso muy doloroso para mí, porque, hasta ahora, no me había tocado que ser víctima de violencia transfóbica en espacios laborales”.

Según un boletín publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia en el 2023, las personas con una orientación sexual no normativa tienen 18.7 por ciento de probabilidad de ser violentadas frente a un 14.9 por ciento de las personas heterosexuales.

“Al considerar tanto la orientación sexual como identidades no normativas, los grupos con probabilidades más altas de sufrir un incidente de violencia son las mujeres cisgénero, y mujeres y hombres trans, con 16.1, 36.9 y 18.3 por ciento, respectivamente”, se lee en el texto.

Y así, en marco del Día Internacional del Orgullo LGTB, que se celebra cada año el 28 de junio, con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, los tres testimonios presentados reflejan que el camino hacía la igualdad, la no discriminación y la visibilidad de la comunidad, al menos en entornos laborales, aún es sinuoso y largo.