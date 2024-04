Diputados aprueban dictamenes de Leyes de Amnistía y Amparo

Esta tarde, los diputados de Morena y sus aliados que integran la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobaron por 19 votos en favor y 14 en contra, el dictamen que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que establece que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales.

Y también avalaron el dictamen que reforma la Ley de Amnistía, 19 por votos a favor y 14 en contra, que faculta al Presidente de la República para otorgar amnistía de manera directa a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal.

Ambos dictámenes de reformas propuestas por Morena en el Senado de la República, por el coordinador guinda, Ricardo Monreal, fueron aprobados sin cambios y se remitieron a la Mesa Directiva, y serán discutidas por el pleno en la sesión que se realizará mañana en San Lázaro.

El diputado Juan Ramiro Robledo (Morena) señaló que estas reformas forman parte de una reforma judicial más amplia que propondrán por etapas.

"Es una reforma muy importante, que comienza con una gran reforma judicial que vamos a proponer por etapas, esto nos parece apenas el apéndice, el aviso de la reforma judicial, lo que queremos es que haya una real división de poderes, y una supremacía de un tribunal constitucional, y le dejamos ese carácter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio (PAN) señaló que la reforma a la Ley de Amparo "es la venganza del Presidente por la suspensiones que se le han concedido en el Tema Maya".

"Lo que no quieren los diputados de Morena es que el Poder Judicial pueda parar a la autoridad cuando se está contraviniendo el interés social. ¿Y cuál es el interés social? El interés social, por ejemplo, es que estén acabando con la selva con la construcción del Tren Maya, o por ejemplo, que estén contaminando el agua, y lo que los diputados de Morena y el Presidente de la República no quieren que el Poder Judicial pare esa obra de inmediato", comentó.

También criticó la reforma a la Ley de Amnistía porque faculta al Presidente a concederla bajo la premisa de que decidirá sin contar con pruebas.

"Esto no garantiza la verdad, garantiza la verdad del Presidente, en torno la que quiera creer, porque además dice: elementos comprobables. El presidente no tiene facultades de investigación. ¿Cómo va a comprobar que lo que le dicen es verdad? Entonces, están poniendo en un sólo poder, los tres poderes, el poder Legislativo, el poder Ejecutivo y, además, ahora el poder Judicial, por supuesto que esta no es una reforma sencilla, es una reforma gravísima", dijo.