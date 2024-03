Diputado Fernando Rodríguez asegura que 'Alonso Ancira está dando patadas de ahogado'

Tras la renuncia de Alonso Ancira Elizondo al Consejo de Administración de Altos Hornos de Mexico (AHMSA), el diputado Fernando Rodríguez González, sostuvo que solo se trata de una evasiva para evadir pagos a los trabajadores.

En ese sentido, el diputado por el Partido del Trabajo, dijo que esta es la segunda o tercera vez que renuncia al Consejo de Administración, ya que todo tiene que seguir una ruta jurídica.

“No nos dejemos sorprender por Alonso Ancira, para mí sigue siendo una estrategia la de Alonso Ancira para buscar plazo para evadir el pago que hace mucho debió de hacer a los trabajadores, están cumpliendo un año los trabajadores sin sueldo”, sostuvo.

Añadió que la ruta jurídica que se tiene que seguir es muy clara, primero que nada es muy importante ver el acta de asamblea, en la que habla Alonso Ancira, misma que tiene que ser protocolizada ante un notario público.

Después de ser protocolizada, explicó que tiene que ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y después de ser inscrita y debidamente protocolizada, enviarse o presentar ante el juez mercantil.

“Lo que Antonio Ancira omite decir es que no es la primera, es casi la tercera vez que renuncia, para nosotros o para quienes viven en esa región, y abanderamos la defensa justa de los trabajadores no nos convence, es más, a los trabajadores poco les interesa si Ancira es o no es el administrador de AHMSA, a los trabajadores les interesa que les paguen, los trabajadores tienen hambre, los trabajadores tienen graves problemas familiares con la deserción escolar de sus hijos”, afirmó.

Expresó que el camino es largo, él solo notifica como una atención a la Bolsa Mexicana de Valores, la cual no es una autoridad dentro del concurso mercantil.

“A quien pretende engañar Alonso Ancira con esas declaraciones, se engaña asimismo, pero los trabajadores, los proveedores, ya nadie le cree, esa es la realidad, Alonso Ancira está dando patadas de ahogado colmilludamente, en principio pretende ganar tiempo para seguir evadiendo el pago a la gente”, cuestionó.

Expuso que lo que se tiene que hacer por parte del gobierno es “puchar”fuertemente el gobierno federal, porque el gobierno de Coahuila no ha dado muestras de que quiera.

“El gobierno federal ya fincó un crédito de 14 mil millones de pesos en contra de AHMSA porque es lo que debe. Por otro lado, yo le quiero preguntar al gobernador Manolo Jimenez, al titular del ejecutivo, ya aparece Coahuila como el acreedor en el concurso mercantil porque Alonso Ancira y AHMSA le deben millones de impuestos a Coahuila y a los coahuilses, ya aparece el municipio de Monclova, alcalde Mario Dávila, en el concurso mercantil, esa es la mejor manera de demostrar que el PRIAN está mafiado con Alonso Ancira para no responderle a los trabajadores de Coahuila”, reveló.

Finalmente, anunció que este miércoles estará en el Congreso de la Unión y todo México se va a enterar la clase de bandido que ha estado no tan solo, explicando, dilapidando los bienes de una empresa que le ha costado a miles de trabajadores durante muchos años conformar un patrimonio.

“El señor ya desapareció muchas naves de AMHSA, teniendo una flotilla de más de 30 aviones, empresas que se han constituido a través de prestanombres con el dinero del acero que se ha vendido para no pagar a trabajadores y proveedores de Altos Hornos de México, esa es la cruda y triste realidad”, concluyó.