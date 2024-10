Diputado Attolini denuncia violaciones a derechos humanos en Torreón

En el marco de la construcción de un expediente para solicitar juicio político en contra de Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, el diputado Antonio Attolini Murra, expuso ante el Congreso las graves irregularidades cometidas por la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón.

Según reveló en el pleno el legislador morenista, dichas irregularidades ponen en evidencia la profunda contradicción en su diseño institucional y la violación a los derechos de los ciudadanos.

Expuso que la creación de esta Unidad, en teoría independiente, ha asumido atribuciones que corresponden exclusivamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEC), generando un conflicto de interés evidente.

“La misma autoridad que es acusada de violaciones a los derechos humanos es la encargada de recibir, investigar y resolver las quejas, sin dar cuenta de sus acciones a la Comisión Estatal. Esto convierte a la Unidad en juez y parte, desvirtuando el verdadero sentido de la protección de los derechos humanos y violando los derechos fundamentales de los ciudadanos de Torreón”, precisó.

Asimismo, añadió que: “La Unidad Municipal de Derechos Humanos no ha cumplido con su obligación de informar de manera inmediata a la CDHEC sobre su actuación, ni ha rendido los informes estadísticos mensuales de las quejas recibidas, demostrando una falta de transparencia y usurpación de funciones que afecta gravemente a los ciudadanos. El diseño institucional del Ayuntamiento de Torreón está creando una crisis de gobernabilidad que debe ser atendida,” señaló.

Dijo, que además de estas irregularidades, subrayó que el preocupante repunte en los casos de desaparición forzada en Torreón, que ha pasado de 928 a 1,048 casos en tan solo un año, con corte al 16 de mayo de 2024.

Esta situación refleja el fracaso del modelo de seguridad implementado en la ciudad bajo el mando de Román Cepeda y deja en evidencia la incapacidad de su administración para enfrentar los problemas de violencia y desaparición en el municipio.

“El gobierno municipal, bajo el mando del alcalde Cepeda, ha demostrado no estar a la altura de los desafíos que enfrentan los ciudadanos de Torreón. Mientras los casos de desaparición forzada siguen en aumento, el alcalde ha optado por ausentarse y dejar de lado sus responsabilidades, burlándose de las exigencias de transparencia y justicia,” denunció.

Resaltó que este posicionamiento refuerza la necesidad de que la agenda de derechos humanos prevalezca en el conflicto entre el gobierno estatal y municipal, destacando que no se trata solo de cifras o informes formales, sino de la vida y los derechos de miles de ciudadanos que están siendo vulnerados por la omisión y el mal diseño institucional del ayuntamiento.

Reiteró su compromiso con la defensa de los derechos del pueblo y su determinación de llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer justicia.

Por ello, presentó una solicitud formal de juicio político contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, exigiendo responsabilidad por sus acciones y omisiones que han contribuido a la crisis de derechos humanos en la ciudad.

“Tengo miedo, pero no soy cobarde. A mí no me van a intimidar, no me van a doblar. Vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo de Torreón, sin importar las consecuencias”, puntualizó.