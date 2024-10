Diputado Alberto Hurtado a favor de la castración química

A pesar de apoyar la castración química a violadores, el diputado Alberto Hurtado Vera, sostuvo que también se debe trabajar en el tema de la prevención.

En ese sentido, puntualizó que lo más importante es la prevención, y tener a la baja esos delitos que son de lo más hostiles y abominables, una violación a una niña, niño o una mujer.

Comentó que luego de que propuso la pena de muerte y castración química, muchas personas versadas tanto en derechos humanos , como en estudios jurídicos y catedráticos, se acercaron a él para platicar la coyuntura.

Recordó que la pena de muerte ya sabía que era un tema anticonstitucional por el hecho del Artículo 22. Pero el tema de la castración química puede ser una alternativa, pero el tema es la prevención, ver cómo evitar que nuestras niñas, niños y mujeres sean violentados.

A su vez, según indicio, también cómo generar la certeza de que la gente denuncie porque hay un tema de cultura de no denunciar, pues lamentablemente la gente no confía en las autoridades y por consecuencia no denuncian.

“Yo cuando lo presenté, lo hice mediáticamente, hablé de este tema, lo hice por ser el portavoz de muchas familias, jefas o jefes de hogar, abuelas o abuelos que tienen encargados a sus nietas, nietos, niños o niñas, que han sufrido un tipo de abuso, y lamentablemente no ha habido autoridad que les de certeza”, resaltó.

Insistió en que es partidario de explorar la castración química, al igual que a la reforma de los códigos para que esto sea una realidad, pero también es importante, fundamentar bien quien acusa otra persona.

“Cualquier abuso no es menor, pero hay un tipo de abuso que no culmina en la violación como tal, de repente esas son las particularidades que hay que explorar para a quien acusen de una violación tal cual, que tiene que ver con todo lo que conlleva una violación, y todos los fundamentos jurídicos que marcan, que sean bien fundamentados para que a quienes se castiguen, se le de la pena, realmente sea culpable”, señaló.

No obstante, recordó que lamentablemente este tipo de delito, ocurren en el seno familiar.

Cabe recordar que recientemente la diputada independiente Alejandra López Noriega, exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN), propuso modificar la legislación de Sonora para contemplar la castración química como condena ante los delitos de violación y violación equiparada.

En ese sentido, el legislador morenista comentó que le gustaría ver la propuesta de la diputada independiente de Sonora, compaginar ideas, revisar la constitución tanto de Sonora como la de Coahuila, y buscar elementos, del como si.