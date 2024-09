Diputado advierte sobre la importancia de la seguridad en Torreón y La Laguna

El tema de seguridad se tiene que ver como una situación que se debe de atender todos los días y no se puede descuidar, advirtió el diputado Jesús Alfredo Paredes López.

Lo anterior tras la reciente decisión del presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, de pedir la renuncia a todos los elementos de la corporación policiaca del Grupo de Reacción Torreón y adscribirlos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En ese sentido, el legislador panista dijo desconocer a detalle la situación que está pasando en La Laguna, sin embargo pide al alcalde Román Alberto que trate siempre de llevar esto buen puerto.

Si fue o no un error la disolución, insistió en que habría que ver los detalles.

“Yo les comento la vivencia que tuve en Monclova cuando en ese entonces el gobernador Miguel Ángel Riquelme, me decía que hay que atender esta situación de cubrir el gasto y la operación del grupo GATEM que ayudaba a 18 municipios de la región centro y centro - desierto, adelante. Que hay que moverlos para Candela, Cuatro Ciénegas, para el tema de Villa Unión, adelante, siempre tiene que haber esta coordinación y yo estoy seguro que se va a llegar a buen puerto el tema de la laguna”, sostuvo.

Recordó que el grupo GATEM le costaba al municipio alrededor de 25 o 30 millones cada seis meses, y no andaban viendo cuánto se gastaban porque daba un buen resultado.

“Mientras tuviéramos la ciudad y la región bien, pues obviamente eso nos iba a ayudar a tener una buena percepción de seguridad. Con la seguridad nunca se escatiman los recursos, la seguridad es un tema que se atiende todos los días, aquí no hay colores ni partidos, yo era el alcalde de oposición, y trabajamos de la mano con el gobernador Riquelme, y dimos una muestra de que juntos se pueden hacer grandes cosas”, subrayó.

Asimismo, dijo que los alcaldes deben de tener la habilidad suficiente, que si les pide el gobernador entrar a un tema de colaboración, pues a lo mejor lo ayudan con el tema de seguridad.

“Pero en lo cortito le decimos écheme la mano con esta obra, y compensábamos alguna descapitalización que teníamos por una parte, cuando el gobernador nos ayudaba con otra, y así hicimos muchas cosas como el Pluvial de las Flores, el cristo, y todas las grandes obras, y después nos hicimos grandes amigos porque supimos trabajar por el fin común que es Coahuila”, mencionó.

Insistió en que desconoce la decisión a ciencia cierta, por lo únicamente exhorto para que lleven las cosas en paz y que los temas de seguridad se acuerden a la mesa.

“Que no se hagan públicos porque la delincuencia organizada está buscando campo fuerte y todos los días, para buscar una debilidad y poderse meter, y más en la región de La Laguna donde vemos mucho movimiento y que a costado mucho salir, todavía están las cicatrices de la situación que vivimos de inseguridad hace diez años en La Laguna que no podías andar en la calle, bueno, pues lo que desean los ciudadanos es no volver a esos momentos. Yo creo que el gobernador sabe manejar la situación y va a poner el cuerpo como decimos coloquialmente, para que esto no se descomponga”, concluyó.