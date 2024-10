Diputada Edith Hernández se siente lista para tomar las riendas del PAN en Coahuila

La diputada Edith Hernández Sillas, no se descarta para tomar las riendas del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila.

La legisladora manifestó que urgen cambios en el PAN, desde el interior hasta el exterior, por lo que no se descarta.

“Yo creo en la democracia de Acción Nacional, y yo creo que los candidatos deben ser electos por democracia desde el interior, acabar con el famoso dedazo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que no se quiere meter en temas internos, respeta su militancia, a todas las regiones, al igual que a los líderes y militantes panistas.

“No es un tema que te voy a decir que no, pero tampoco estoy levantando las manos. Lo que sí desde la trinchera que me pongan yo voy a seguir trabajando con todo mi corazón por mi partido, por los ciudadanos que me dieron su voto de confianza en las pasadas elecciones”, señaló.

No obstante, aseguró que los cambios no dependen de una persona, si se requiere del impulso y en la energía de muchas personas, por lo que insistió en que no cree el cambio en una sola persona, si no en el diálogo con la militancia.

“Eso es algo que la militancia añora mucho, la cercanía, la unión y sobre todo la democracia. Yo voy a apoyar a quien tome las riendas del PAN, si mi invitan pues vamos. Pero yo voy a votar por quien la militancia decida”, afirmó.

Dijo que se siente preparada para dialogar y escuchar a toda la militancia de Coahuila, y porque no, también tomar las riendas del partido.