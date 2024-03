Diputada Delia Aurora Hernández denuncia violencia política de género por candidato de Morena

Este martes, la diputada local por Morena Delia Aurora Hernández Alvarado habló de la denuncia por violencia política de género contra el actual candidato por Morena a la alcaldía de San Pedro.

"Mi lucha siempre ha sido que 'las mujeres no se tocan, no se violentan' y es con estos principios que yo he crecido y por eso levanté la voz".

Hernández Alvarado manifestó que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales le da seguimiento a la denuncia contra el candidato. E incluso existe una orden de restricción por parte de la Fiscalía hacia ella y sus hijos además de que recibe vigilancia por parte de las autoridades estatales.

Descartó que se trate de "revanchismo político" y es por el derecho de las mujeres para no ser violentadas.

La diputada local apuntó que quien inició la presunta serie de agresiones fue el aspirante municipal con una llamada desde su teléfono personal para acusar a la legisladora, seguido luego de agresiones verbales y amenazas.

La decisión de presentar la denuncia la tomó luego de que un miembro del equipo del candidato acudió a buscarla a una comunidad para decirle que "la han estado buscando por todos lados y no la encuentran".

La diputada agregó que ha recibido apoyo de las compañeras legisladores en la denuncia, incluso la presidenta de la Junta de Gobierno, la diputada Luz Elena Morales manifestó el respaldo. Mientras que de la dirigencia de Morena "no ha recibido ni una llamada".

Además, hizo un petición a las autoridades a que su caso "no se quede en el escritorio".

Atribuyó que en Coahuila existan denuncias por violencia política de género al "respeto nulo que tienen hacia las mujeres y que también las mujeres vamos tomando ahí cierto papel importante dentro de la política y al verse como una amenaza se dan este tipo de agresiones".

Habló brevemente del Punto de Acuerdo que presentó para que se retome la construcción de un Semefo en San Pedro, ya que la obra está inconclusa y podría beneficiar no solo al municipio pero también a comunidades de Francisco I. Madero y Parras de la Fuente.

La diputada local por Morena Delia Aurora Hernández Alvarado. (ED MOLINA)