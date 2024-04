Difícil que AHMSA obtenga segunda prórroga

Después de llamar a los acreedores a que no firmen el convenio con AHMSA, el abogado Héctor Manuel Garza Martínez dijo que es difícil, pero no imposible, obtener una segunda prórroga para negociar con Altos Hornos de México.

Héctor Manuel Garza Martínez, apoderado legal de diversos acreedores de la acerera, señaló que para que el convenio cause efecto, deben firmar los acreedores por el 51 por ciento del monto de la deuda; pero el 30% de los acreedores “menores” también deben firmar.

Explicó que si no aceptan, el 90% de los agraviados y AHMSA deben solicitar en conjunto la segunda y última prórroga que la ley contempla para la conciliación entre las partes. Esta será de 90 días.

Dijo el abogado que es difícil reunir tantas firmas, porque muchos de los demandantes no tienen abogado o no están en contacto con los demás acreedores. Pero señaló que no sería imposible.

El Juzgado Segundo de Distrito en Material de Concursos Mercantiles reconoció a casi mil 600 acreedores. Deberán firmar unos mil 400 la petición de la prórroga, o será negada.

Agregó que si no causa-efecto en acuerdo ni se consigue la segunda prórroga, sigue la quiebra de Altos Hornos de México y su remate.

Agregó que de ocurrir esto, los trabajadores serían los primeros en recibir lo que por ley se les debe en salarios, prestaciones, finiquitos y lo que marca el contrato colectivo de trabajo.

Afirmó que la siderúrgica monclovense es rentable, y agregó que declarada en quiebra será puesta en remate y seguramente habrá compradores.

El 6 de Mayo vence la actual prórroga de negociación. Garza Martínez explicó qué se debe promover de manera inmediata la segunda prórroga.

Señaló que la ley de concursos mercantiles establece que un juicio no debe exceder los 365 días.

Están por concluir los 180 días del periodo normal de conciliación y la primera prórroga, aclaró el abogado.