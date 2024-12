Diez días después depositan sueldo a trabajadores de Madero

Este miércoles se les depositó una quincena de sueldo a los trabajadores al servicio del municipio de Francisco I. Madero, ya que manifiestan que hay compañeros que se les adeuda hasta tres quincenas.

Hace exactamente una semana, el miércoles 4 de diciembre, la alcaldesa Darinka Guerra Arrieta, aseguró que si se cumplió con el pago de los sueldos, aunque reconoció que se hizo un poco tarde debido a que se “atravesó” el fin de semana.

Las personas manifestaron que, después de que los “traían a puras mentiras” finalmente el este miércoles 10 de diciembre, algunos recibieron su sueldo que corresponde al 30 de noviembre, pero reiteraron que hay varios a los que siguen esperando que se les depositen lo sueldos atrasados.

Explicaron que durante todos estos días, estuvieron preguntando frecuentemente y primero se les dijo que para lunes o martes se les depositaria, pero al acudir a checar al cajero y confirmaron que no se reflejó ningún deposito, la tarde del martes nuevamente algunos preguntaron y les aseguraron para ayer miércoles a “eso de las once o doce del día” podían checar, eran casi la una de la tarde y no había nada y finalmente varias horas después finalmente se les hizo la transferencia.

“Nomás nos trajeron con puras mentiras, nos dijeron que lunes o martes a partir de las nueve de la mañana ya estaba listo el depósito, pero no fue cierto, toda la gente a la que no nos han pago estuvimos checando y absolutamente no había nada y el martes en la tarde nos dijeron que para hoy (ayer) como a eso de las once y doce y estábamos el pendiente en el cajero y nada, hasta más tarde si se nos pagó, pero nomás lo de la quincena pasada, porque hay compañeros que les deben hasta tres y este fin de semana otra vez va a ser quincena y a ver con que nos salen”.

EXPLICACIÖN

Hace una semana, que en entrevista la alcaldesa, Darinka Guerra Arrieta manifestó que, los descuentos que se hicieron a los trabajadores fue por que tenían gastos por comprobar, por viáticos que se les entregaron al asistir a alguna comisión y por qué solicitaron algún préstamo y el retraso en el pago de la nómina obedeció a un recorte por casi 2 millones de pesos en las participaciones, pero afirmó que, el sábado 30 de noviembre se depositaron los sueldos.

Agregó que, ya se tenía el recurso para el pago de aguinaldos, ya que dijo sería ilegal no cumplir con esa prestación con los trabajadores, por lo que reiteró que ya se tiene contemplado “al cien por ciento”.

Guerra Arrieta dijo que, además el cierre de año ninguna administración está ajena a registrar problemas de liquidez, ya que están al límite del presupuesto y son los últimos recursos de las participaciones que se les depositan y en este caso se les hizo la transferencia el “mero día”, por lo que hasta ese momento se enteraron del recorte que se tuvo en el fondo de participaciones, por lo que hubo retrasos en el pago nómina, pero aseguró que se les depositó primero a una parte y luego a los otros.