Diego Cocca tunde a los jugadores del Tri: 'No les gusta trabajar'

La Selección Mexicana vive un terrible momento bajo las órdenes de Jaime Lozano, al no encontrar el camino para convencer por completo a la afición mexicana.

Aumentado las críticas tras la dolorosa derrota ante Estados Unidos, una situación que consideró normal el estratega argentino Diego Cocca.

El extécnico de la Selección Mexicana no se guardó nadadora nada y en conversación con David Faitelson en TUDN, aseguró que al futbolista del Tricolor no le gusta mucho.

"A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. 'No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo'. Listo. Ninguno me dijo", comentó.

En ese sentido, Cocca también consideró equivocadas las declaraciones de varios elementos de la Selección Mexicana sobre el proceso de Gerardo Martino, ya que no se puede defender el ahora entrenador del Inter Miami.

"Fíjate en los mensajes de los jugadores, que para mí no comparto y no es buen momento decirlo, porque ya no está el seleccionador anterior. Pero entraron a jugar contra Argentina y no sabían qué hacer. Entonces, si vas a enfrentar a cualquier rival, y no sabes qué vas a hacer dentro de la cancha, y sales a ver qué pasa, lo más probable es que pasen cosas malas", finalizó.