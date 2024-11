Dictan primera sentencia en Coahuila por el delito de acecho

Se dictó la primera sentencia condenatoria en Coahuila por el delito de acecho, esto a casi un año de que se publicara en el Periódico Oficial (28 de noviembre de 2023) la reforma al Código Penal Local y armonización de la Ley de Acceso de las Mujeres de una vida libre de violencia para tipificar el acecho como delito, una iniciativa que en su momento fue impulsada por el Poder Judicial del Estado.

María Luisa Valencia García, magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Coahuila informó que la sentencia ocurrió en octubre de este año y que fue en contra de un hombre residente del municipio de Saltillo a quien se le impuso una pena de 4 años y una multa de 80 mil pesos por reparación del daño.

Durante el conversatorio denominado: “El acecho como detonante de delitos de alto impacto social” impartido este miércoles en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Iberoamericana de Torreón, se dio a conocer que se trató de un delito de acecho agravado por haberse realizado en un contexto de violencia familiar, donde inclusive, la víctima tuvo que cambiar en tres ocasiones de domicilio.

Se dijo que gracias a la intervención del Poder Judicial de Coahuila y a la tipificación del delito de acecho, se pudo evitar un delito de mayor impacto. En este ejercicio, mencionaron que en más del 90 por ciento de los casos de feminicidio, había conductas de acecho.

La magistrada comentó que a la fecha, hay 12 casos judicializados en Coahuila, de los cuales, 6 corresponden a Saltillo mientras que el resto se distribuyen en Monclova, Sabinas, Torreón y San Pedro de las Colonias. En todos estos casos, las víctimas son mujeres.

Valencia García recordó que en México, el acecho está contemplado como delito únicamente en tres estados que son Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas.

Por su parte, Martha Rosario Rivera Hernández, directora general de Investigaciones Especializadas en la Fiscalía General del Estado, comentó que durante el año y luego de darse a conocer la tipificación del delito de acecho, tienen un acumulado de 67 de denuncias, de las cuales;

Se debe contar con datos de pruebas de necesarios para poder judicializar las carpetas.

“Es un delito que por la penalidad que tiene admite salidas alternas o terminaciones anticipadas como lo es una mediación a través de un acuerdo reparatorio, una suspensión provisional o un juicio abreviado, esto no quiere decir que ya les dieron una sentencia reducida porque se acogió a esto, sino que también se ponen medidas cautelares, no te vuelvas a acercar, no la vuelvas a molestar, no vuelvas a realizar una acción igual o similar a esta porque entonces se te revoca el beneficio”, expuso.