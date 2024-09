El zócalo lleno, con porristas traídos de diferentes lugares del país, escuchando un informe de gobierno que pareciera un auto halago, repleto de datos falsos o inexactos, tratando de sostener la confusión nacional.

Se dieron cita todos los sumisos aplaudidores; desde el ciudadano curioso -pocos-, los acarreados llevados en transportes que debieron acomodar en los alrededores del centro histórico -muchose “invitados especiales”, politiqueros en supina actitud, buscando a hacerse notar y/o ser citados por los periódicos.

Desde luego que asistió la presidente electa, declarando su apego al líder del populismo mexicano, prometiendo continuar el rumbo transformador, sabedora de contar con abrumadora mayoría entre los legisladores, la obediente muchedumbre y, ante todo, el control político y militar del país, ahora buscando someter a la última defensa de la democracia: al Poder Judicial. El involucramiento universitario podría dar una última palabra, recuerde los hechos del 68.

En casi tres horas con 45 minutos, Manuel López Obrador mencionó logros, todos festejados con aplausos y vivas de los asistentes. Algún editorialista lo definió como “el discurso del autoelogio” y otros desglosaron el mensaje comparando las declaraciones triunfalistas con la triste realidad nacional.

“Me voy con la conciencia tranquila”, declaró, sabiendo que nadie le contradeciría por compra, conveniencia, temor o creencia de desequilibrio mental.

No sé por dónde empezar a citar las perlas del prolongado discurso; el espacio no me permitirá mencionarlas a todas, le comparto algunas. “Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto cada mes se empobrecían 100 mil personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos”.

Ciertamente, pueden ser cerca de 5 millones, lo importante es analizar los porqués, incluido el dinero entregado mensualmente en distintas tarjetas de débito, que suman cantidades interesantes cuando se reúnen las de jubilados, estudiantes, ancianos y demás.

“Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna”. Terminará con un país dividido y protestando la ilegalidad y abuso de poder que amenaza a la verdadera democracia. Sobre la salud: “Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca.

No, no es como en Dinamarca; es mejor que en Dinamarca.” Son sus “otros datos”. Sobra la migración: “Hemos predicado con el ejemplo. Hemos planteado durante varios años que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe”. Regalamos dinero y recursos materiales a “gobiernos amigos”, pero maltratamos, asaltamos, violamos y hasta asesinamos a caravaneros.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio de antepasado”. ¡Sí, se refirió a México! “Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

En algunos casos estos precios incluso se redujeron”. Sorprendente declaración. “La inflación es de 5.16 por ciento anual, pero mantenemos el programa de la canasta básica de 24 alimentos, que de mil 339 pesos ha disminuido a 800 pesos”. Las amas de casa contradicen el dicho. “Con la participación de maestras y maestros, se elaboraron 160 millones de libros de texto con orientación científica y humanista” (…) “El Fondo de Cultura Económica ha editado un total de 17 millones 365 mil libros”.

Lo contradicen promesas incumplidas a maestros, libros deseducadores y deficientes en ciencias y humanidades.

“Hemos construido presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadoras y acueductos para llevar 24 mil 550 litros por segundo de agua limpia a Concordia y a Mazatlán, Sinaloa; a Xpujil, Campeche; a la zona conurbada de Monterrey; a la zona conurbada de Guadalajara; a nueve municipios de La Laguna de Durango y Coahuila; a Macuspana, Tabasco; a la Ciudad de Méxicoyaotras poblaciones”.

Los laguneros lo desmentimos.

“Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública, y hay constancia que cuando daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días”. Las fallas del servicio dan fe.

“Hemos contado con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación”. Incomprensible.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio de antepasado”. Increíble.

Le comparto la versión estenográfica. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-6-informe-de-gobierno?idiom=es