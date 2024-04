Día Internacional del Jazz, celebrar una forma de libertad

En noviembre de 2011, durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Arte y la Cultura (UNESCO), se proclamó al 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. El objetivo de esta celebración consiste en concienciar a la humanidad sobre las virtudes de este género musical y su cultura como motor para promover la paz y herramienta educativa. La unidad, el diálogo y el refuerzo en la cooperación de los pueblos, aderezan su finalidad.

Las razones por las que se instauró el Día Internacional del Jazz forman todo un abanico: porque rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y tolerancia, es una forma de libertad de expresión, simboliza la unión y la paz, reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, fomenta la igualdad de género, refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social, promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de las músicas tradicionales en las formas musicales modernas, además de estimular el diálogo multicultural y facilitar la integración de jóvenes marginados.

Debido a que la celebración efectúa en más de 190 países, cada año se elige a una ciudad para fungir como anfitriona. En 2024, la urbe elegida es Tánger, capital de Marruecos, la cual funge como un crisol de expresiones culturales donde se cruzan las miradas de Europa y África. Es la primera vez que el continente africano acoge la celebración.

Es conocido que a lo largo de la historia grandes figuras del jazz han actuado en Tánger: la cantante Josephine Baker (primera mujer afrodescendiente en protagonizar una película), los saxofonistas Ornette Coleman y Archie Shepp, el flautista Herbie Mann y el maestro compositos Randy Weston, quien paso largas temporadas en la urbe marroquí. Incluso, Weston trabajó de manera cercana con el maestro gwana Abdellah El Gourd con el fin de estudiar las raíces del jazz y la música africana.

En este tenor, a partir de las 16:00 horas de México, este martes se realizará el Concierto Mundial de las Estrellas en el Palacio de las Artes y la Cultura de Tánger, el cual será transmitido para todo el mundo a través del canal de YouTube del Internacional Jazz Day. El programa contempla la intervención de estrellas del jazz como Abdellah El Gourd (Marruecos), Claudia Acuña (Chile), Ambrose Akinmusire, Lakecia Benjamin, Shemekia Copeland, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Melody Gardot, Jazzmeia Horn, Melody Gardot y Marcus Miller (Estados Unidos), Moreira Chonguiça (Mozambique), Richard Bona (Camerún),Antonio Faraò (Italyia), JK Kim (Corea del Sur), Magnus Lindgren (Suecia), Romero Lubambo (Brasil), Yasushi Nakamura (Japón), Tarek Yamani (Líbano), entre otros.

Según el reconocido jazzista Herbie Hancock, embajador de la Buena Voluntad de la UNESCO, declaró sobre este día: “El jazz tiene un espíritu de apertura que nos invita a todos dejar a un lado nuestras diferencias, no sólo para romper barreras, sino también para fomentar la paz”.

En una entrevista con la ONU, el baterista mexicano Antonio Sánchez definió al jazz simplemente como “libertad” y destacó su poder inclusivo para reunir “diferentes elementos, transformándolos en algo más grande”.

Mientras que para Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, indicó que “el jazz es un llamamiento al fenómeno de valores de la humanidad y paz, y nos corresponde a nosotros responder a ese llamamiento”.

Finalmente, Christian McBride, reconocido bajista estadounidense y ganador de 8 premios Grammy, compartió a El Siglo, durante su visita a Torreón en noviembre de 2023, su definición del jazz: “Hay tantas definiciones de jazz. No creo que pueda decirte ninguna que no hayan escuchado ya, simplemente me gusta tocar música para mi corazón y música que sea pura, y el jazz encaja perfectamente con eso”.

En síntesis, por su origen multicultural, su apertura hacia otros géneros y el empleo de la improvisación, se considera al jazz como un sinónimo de libertad musical y de pensamiento.