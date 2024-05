Día de las madres: 'El secreto está en balancear prioridades'

Xochitláhuic Ruiz Alanís tiene 35 años y es una mamá todo terreno. Brilla en su trabajo pero sin descuidar a sus tres hijos, César de 19 años, Valentina de 12 y Nohemí de 8 meses; son su regalo más afortunado, lo que le llena el alma y por quienes estaría dispuesta a dar la vida.

Desde hace 13 años es enfermera en el área de Prevención Social de la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio y en todo ese tiempo ha tenido que equilibrar la labor de su profesión con el cuidado de su hogar, sin abandonar su bienestar personal.

"A veces es muy difícil porque hay necesidades que no le puedo cubrir a mis hijos y también cosas que no puedo dejar descubiertas aquí en mi trabajo. Hay veces que mis hijos se enferman y yo tengo que venirme a trabajar. Lo que más me gusta de ser mamá es compartir tiempo con ellos y lo más difícil, pues es dejarlos", dijo. Un día para Xochitláhuic empieza a las 4:40 de la mañana. Se levanta, se viste y realiza actividad física en un gimnasio de la ciudad.

A las 6:15 horas sabe que tiene que estar de regreso en casa. Su hijo mayor ya trabaja, por lo que sólo tiene que estar pendiente de que Valentina esté lista con su uniforme escolar y de vestir a Nohemí, la más pequeñita. "Tengo que alistarlas, a una llevarla a la escuela, darle de desayunar, después repartirlas y venirme a trabajar, de 8 de la mañana a 4 de la tarde", comentó. Cuando termina su jornada laboral, Xochitláhuic recoge a sus hijas, se van a casa, hace la comida y lava la ropa.

Varias tareas del hogar las hace con ayuda de su pareja."Cada madre tiene un rol distinto, el secreto está en balancear las prioridades. Yo soy casada y pues tiene que haber un espacio para todo y no rendirse nunca. Yo le pido a Dios que me de mucha salud para disfrutar a mis hijos y verlos que logren todo lo que se propongan. Mi hijo el mayor es muy serio, muy responsable, la de en medio es mi dinamita, es muy todo, muy aventada y la chiquita todavía es tranquila", dijo entre risas.

Este 10 de mayo, Salud Municipal de Gómez Palacio le otorgó el día a las madres trabajadores por lo que Xochitláhuic podrá celebrar en compañía de sus seres queridos y reincorporarse a sus labores hasta el próximo lunes 13 de mayo. En México hay 56 millones de mujeres de 12 años y más, de las cuales 67% (38 millones) son madres, 11% de ellas solteras y siete de cada diez son económicamente activas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).El número promedio de hijos por mujer se estima en 2.1. El 72.5% de las mujeres con hijos participan en una actividad económica.

Día de las Madres.

´ México fue el primer país latinoamericano en sumarse a la conmemoración de la celebración del 10 de mayo, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. ´ Hoy se reconoce el esfuerzo que día con día realizan las madres para asegurar el futuro de sus hijas e hijos.