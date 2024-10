¿Dia 2 de noviembre será feriado? Esto dice la SEP

El 2 de noviembre, Día de Muertos, es una de las festividades más significativas en la cultura mexicana. Muchas personas se preguntan si esta fecha es un feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT) y qué opina la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

¿El día 2 de noviembre es feriado?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 2 de noviembre no está considerado como un día de descanso obligatorio. En su artículo 74, la LFT especifica los días festivos en los que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de salario. A pesar de su gran relevancia cultural, el 2 de noviembre no figura entre estos días oficiales.

¿Qué dice la SEP sobre el 2 de noviembre?

En lo que respecta a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 2 de noviembre generalmente se considera un día de descanso para los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). Esta medida permite que los alumnos y sus familias participen en las tradiciones del Día de Muertos, una celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana.

Sin embargo, aunque generalmente se considera un día libre para los estudiantes, no es un feriado oficial. En 2024, el 2 de noviembre caerá en sábado, por lo que no habrá día extra de descanso. De hecho, en el calendario de la SEP para 2024, este día no está marcado.

La importancia del Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los difuntos, fusionando tradiciones indígenas y católicas. Se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre, cuando las familias crean altares decorados con fotografías, flores, comida y objetos que representan a sus seres queridos. Esta festividad busca recordar y celebrar la vida de quienes han partido, manteniendo viva su memoria en un ambiente de alegría y reflexión.