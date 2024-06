'Detienen' a lagunero por ser otaku

El artista gráfico, tiktoker y youtuber lagunero, Mauro Delacroix, subió un video en sus redes sociales en el que cuenta que fue detenido por unos policías, más no fue llevado a la cárcel o algo por el estilo, en un viaje por carretera que recién hizo de Saltillo a Torreón, en donde hoy figurará en la Super-Con en Plaza Cuatro Caminos.

"Nos pararon de la Fiscalía y me dicen, 'a qué te dedicas' y les digo, 'soy otaku y vengo de una convención'. Me dicen luego que nos van a revisar y luego yo no traía mi licencia.

"Traíamos la caja del dinero de la convención, no hay lío. Me vuelven a comentar a qué me dedicaba y les explico que soy youtuber, tiktoker; me dedico a las redes. Eran una chica y un señor, la chica ya estaba cediendo a mis técnicas seductoras", comentó.

Mauro añadió que los policías siguieron inspeccionando su auto y además le preguntaron si venía drogado.

"Traía unos lentes, eran las 6:00 de la mañana y tal vez pensaban que venían de amanecida y les recalqué que mis idean venían de acá (De su cerebro) y no de la mot..".

Delacroix mencionó que más tarde le expresaron que no traía placa y es que se la robaron en la convención que hubo en Saltillo, algo que también les detalló a los policías.

Aunque ya no explica qué pasó después, se entiende que los policías lo dejaron ir, pues ya se encuentra listo para la convención de hoy.

