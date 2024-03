Destaca Modelo de Seguridad en la Comarca

La candidata a la Presidencia de la República por Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, destacó el modelo de Seguridad de La Laguna de Coahuila y Durango y lo comparó con su propuesta en materia de seguridad.

"Aquí en La Laguna hace algunos años decidieron empresarios y autoridades estatales, federales, implementar un modelo, digamos, metropolitano, que está por encima de los estados, que fue muy exitoso. Si ustedes se fijan es un poco el modelo que estamos planteando, en qué sentido la Guardia Nacional tiene que consolidarse", aseguró la candidata.

Dijo que la Guardia Nacional es una institución que apenas tiene escasos cuatro años y tiene que consolidarse, no sólo de patrullaje sino de cercanía con la ciudadanía y de primeros respondientes, es decir, detenciones en flagrancia, "pero además tenemos que fortalecer las otras instituciones y su coordinación. Aquí en esta zona lo que resultó muy importante fue la coordinación y es justamente donde nosotros estamos poniendo énfasis", dijo.

No obstante, la candidata responsabilizó a los gobiernos de la inseguridad que prevalece en el país y también dijo que es falso que la política actual sea la de abrazar a los delincuentes.

"No se nos debe olvidar nunca. ¿Cuándo fue que la inseguridad tomó las calles en nuestro país? y fue en la guerra contra el narco que apenas comenzamos a disminuir los delitos, imagínense la irresponsabilidad, no solamente de decretar una guerra contra el narco sino además de poner al frente de esa guerra a un personaje vinculado con el narco que hoy está preso en Estados Unidos, entonces ahí surgieron los problemas de inseguridad, no sólo de La Laguna, en su momento, sino de muchas regiones del país", dijo.

Destacó la importancia de coordinación de las policías estatales, de la Guardia Nacional, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, "porque es muy fácil decir que es un asunto del presidente, del gobernador o del presidente o presidenta municipal, que si hacen en algunos casos su trabajo en otros no tanto, pero las fiscalías y el Poder Judicial tienen una responsabilidad, entonces nosotros hablamos de coordinación".

Comentó que el último informe que da el gabinete de seguridad de "La Mañanera" se habla de una reducción de los homicidios del 22 por ciento.

"No se nos debe olvidar que con Calderón y Peña fue un aumento de más del 300%. Es falso que el presidente solamente está hablando de atención a las causas. También es falso, doloso, decir que el presidente tiene una política de abrazo a los delincuentes, jamás lo ha dicho", aseguró Sheinbaum.

Dijo que quienes cerraron la puerta a los jóvenes fueron el PRI y el PAN y el neoliberalismo, considerándolo un sistema "doloso" contra los jóvenes.

"¿A quién abrazamos nosotros? A las y los jóvenes, a la población. A la delincuencia hay que seguir trabajando en la cero impunidad y por eso digo que es un tema no solo de los ejecutivos, sino también de la Fiscalía y del Poder Judicial, que no pueden lavarse las manos frente a esto", aseguró.

Durante su encuentro con medios de comunicación, a Gómez Palacio pidió que se mostrara una gráfica con datos de percepción de inseguridad nacional, misma que se realiza preguntándole a la población si se siente o no segura en su comunidad.

'EL PRINCIPAL PROBLEMA ES GUANAJUATO'

"La percepción de inseguridad nacional me parece el mejor ejemplo de que eso de que ha aumentado la inseguridad no es tal. Sí sigue habiendo problemas, nadie dice que no, claro que hay problemas y el principal problema está en Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, entonces ahí es el salario medio más bajo en el país y el mayor número de adicciones... No estamos peor que en el 2018, lo dicen los datos, y lo dice la percepción de la ciudadanía", aseguró Sheinbaum.

SOBRE LAS MUERTES Y LA VIOLENCIA EN ESTAS ELECCIONES

La candidata no ahondó mucho en la muerte de candidatos y precandidatos en el actual proceso electoral debido a las condiciones de inseguridad que hay en algunos estados.

"Por supuesto, lamentamos la muerte de los candidatos, precandidatos. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo y es importante? Hay zonas del país donde se da esa situación y es importante que se pida el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que el INE trabaje con la Secretaría para que se de la vigilancia el día de la elección, pero eso no impide que la elección sea democrática, de mucha participación y pacífica. Vamos a ganar Tamaulipas, que ya lo ganamos en el 2022, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar Durango", aseguró.