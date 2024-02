Desistió coordinadora 'por motivos personales'

Sandra López Chavarría, coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón dijo que por motivos personales y porque no es el momento idóneo, desistió de buscar la candidatura por la rectoría para el periodo 2024-2027. No descartó que, en un futuro y si se dan las condiciones, poder registrarse como candidata para dirigir la máxima casa de estudios. "Yo tengo otras cosas en las que me voy a desarrollar, actualmente tengo un puesto en la coordinación por dos años más.

Entonces por cuestiones personales fue una decisión que yo tomé, no digo que nunca lo voy a hacer porque siempre debe haber una oportunidad para las mujeres, en este momento en una cuestión personal pues no es el momento idóneo y pues yo decliné hacia una postulación", expresó. Señaló que Jesús Octavio Pimentel Martínez, candidato único tiene una trayectoria en la Universidad Autónoma de Coahuila e insistió que, en su caso, por ahora tiene otras aspiraciones personales.

"Ahorita él fue el candidato que se manifestó únicamente, creo que nunca se cerró la posibilidad a ninguna persona para que se pudiera registrar, fuera hombre o mujer, él fue la única persona que está registrada y pues así quedó la boleta, nuevas elecciones y el ingeniero Octavio Pimentel", aseveró.

PETICIONES

López Chavarría indicó que si la votación favorece al candidato único, una de las peticiones que hará la coordinación Unidad Torreón será mantenimiento a la infraestructura educativa así como ampliar y mejorar la calidad del servicio de internet en escuelas y facultades.

Además, pedirán que haya diálogo con las autoridades municipales y estatales con el fin de que haya mejoras en el transporte público. Finalmente, la coordinadora indicó que pugnarán porque se haga efectiva la reforma al Estatuto Universitario que habla sobre la igualdad de género y la partidas en los órganos de representación en la Universidad.

"Que haya una participación de las tres unidades porque así lo solicitamos, que las tres unidades tuvieran una participación en la línea de funcionarios de la rectoría, eso se tiene que dar y si no se va a exigir, que se cumpla porque así está estipulado en el estatuto".

INTENCIONES

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Sandra López Chavarría manifestó sus intenciones para contender por la rectoría este miércoles 31 de enero.

En esa ocasión, incluso dijo que era un deseo natural aspirar a la candidatura, aunque mencionó que para ello debía existir un consenso entre directivos y docentes. Finalmente, en este mes de enero, trascendió un pacto de unidad en Saltillo, por lo que tanto ella como Martha Centeno, directora de la Facultad de Derecho de Torreón, declinaron su participación. Esta última, dijo a esta casa editora que "hubo un cambio de planes", así como otro giro en su ámbito laboral. "Sigo en la facultad pero ya no para la candidatura para rectoría, estaré en la facultad dos años más, por lo pronto", concluyó.