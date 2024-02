'Desconocemos qué estaba haciendo'

Una de las empresas contratadas por la Comisión Nacional del Agua para realizar obras correspondientes al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna, es la constructora Dragados y Urbanizaciones Siglo 21 S.A. De C.V., misma que contrató al trabajador que falleció este miércoles mientras realizaba labores en la zona ubicada al inicio de la carretera a El Huarache, antes del puente La Comarca, en el municipio de Lerdo. Hasta el momento ni la constructora ni Conagua han informado si el trabajador fallecido contaba o no con seguridad social.

Los trabajos que tiene contratados la empresa en esa zona corresponden a la instalación de tubería de 30 pulgadas para suministrar la línea de conducción de agua que va a Gómez Palacio y que es la que pasará por el bulevar Las Flores para alimentar el megatanque El Consuelo en dicha ciudad. Lo anterior fue corroborado por la empresa.

No obstante, el residente de obra dijo desconocer exactamente la maniobra que pretendía realizar el trabajador en la zona (ubicada al borde de la laguna artificial que se formó por el desfogue de agua) donde ocurrió el deslizamiento.

"Fue algo que no esperábamos. No tenía una instrucción para venir aquí. Estoy como encargado de la parte administrativa, hay otra persona que nos apoya en campo. Realmente actividades sobre la línea ya no teníamos. Las pruebas que se están haciendo ahorita son pruebas normales", dijo Rodrigo Soria Salazar, residente de obra de la empresa Dragados y Urbanizaciones Siglo 21 S.A. De C.V., que se encuentra a cargo de los trabajos.

En la zona donde ocurrió el accidente que cobró la vida del operador de la maquinaria retroexcavadora tipo oruga, José Manuel Llamas López, había una laguna de agua que se formó a raíz del desfogue del líquido en las tuberías de las obras de Agua Saludable que lleva ya tiempo. En la zona había mas de 10 tubos oscuros de 30 pulgadas de diámetro sumergidos en el agua anegada, a un costado de la máquina cuya cabina quedó sumergida.

¿QUÉ ESTABA HACIENDO?

Respecto a qué actividad es la que estaba realizando el trabajador que falleció, el residente de obra, Rodrigo Soria, dijo que en esa zona no se había dado una instrucción específica al operador.

"Aquí en esta zona ya nada. Realmente lo que estaba haciendo la máquina era la reposición del bordo y limpiando el río. Las actividades que teníamos era limpieza del material que tenemos. La verdad desconozco qué estaba haciendo porque no tenía una instrucción. Apenas venía el ingeniero para verlo y al llegar lo vio cuando venía en la máquina y le estuvieron gritando que no se acercara pero lamentablemente en ese instante ocurrió todo", dijo Soria, refiriéndose al deslave tras lo cual la maquinaria cayó de lado. El residente comentó que en su caso nunca había vivido una situación similar.

LA EMPRESA

De acuerdo con una investigación de El Siglo de Torreón la empresa Dragados y Urbanizaciones Siglo 21 S.A. De C.V. es una constructora con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) DUS8406062B3 originaria de la Ciudad de México, donde tiene su domicilio fiscal y se encuentra registrada ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dentro del Padrón de Empresas Confiables que la dependencia federal tiene y a la cual asigna regularmente contratos de obra.

Su representante legal es José Hipólito Zambrano Zambrano. La empresa es la misma que se ha encargado de otros trabajos del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, como la introducción de una línea de 72 pulgadas de diámetro y un kilómetro de longitud hasta el puente negro.