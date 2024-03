Descendientes 4: El Ascenso de Red ya tiene su primer AVANCE

Lo que muchos fans habían estado esperando se hizo posible, Disney Plus ha revelado el primer adelanto de la que será la cuarta entrega de Descendientes.

Hace algunos años confirmábamos en El Siglo de Torreón, que Disney había revelado durante la D23 que se estaba desarrollando una nueva entrega cinematográfica de la saga Descendientes.

Hasta ese momento no se tenían mayores detalles de la trama, aunque se había confirmado que la actriz China Anne McClain regresaba para dar vida a Uma, tal como lo había hecho en entregas previas.

No solamente eso, también se reveló que al elenco se unirían otras dos estrellas que ya había trabajado con Disney, se trata de Kylie Cantrall de la serie Gabby Duran and the Unsitables, así como Dara Renee de High School Musical: The Musical: The Series.

Se reveló también que Dara Renee será, Chloe, la hija adolescente de Cenicienta y el Príncipe Encantador, mientras que Kylie será Red, la hija de la Reina de Corazones, personaje en el que se centrará esta historia que lleva por nombre: Descendientes: El Ascenso de Red.

Al momento no se ha confirmado una fecha de estreno, pero todo indica que llegará en cualquier momento del 2024.

CAPTURA VIDEO TRÁILER DESCENDIENTES.