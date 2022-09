¿Quiénes regresan? Disney confirma que habrá Descendientes 4

Disney dio increíbles noticias para los fans de Descendientes. Durante la D23 Expo del sábado, llevada a cabo en Anaheim, California.

La emoción fue inevitable cuando Chinna Anne McClain, se subió al escenario para revelar que nuevamente daría vida en la pantalla al personaje de Uma, para la siguiente entrega de la franquicia.

Además, se reveló que dos estrellas de Disney se unirían a ella. Se trata de Kylie Cantrall de la serie Gabby Duran and the Unsitables y de Dara Renee, de High School Musical: The Musical: The Series, quienes tendrán dos papeles protagónicos.

Por un lado, Kylie será Red, la hija de la Reina de Corazones, mientras que Dara Renee será Chloe, la hija adolescente de Cenicienta y el Príncipe Encantador.

Esta cinta será dirigida por Jennifer Phang, con el guion hecho por Dan Frey y Russel Sommer. Cabe destacar que el rodaje no comenzará hasta 2023.

Aunque desde el año pasado, en septiembre, se había dado a conocer que había dos películas de la franquicia musical, no se habían revelado mayores detalles, hasta ahora.

La premisa de la película se centrará en Auradon, en donde se avecina la celebración de un nuevo bebé real. Pero ante un inminente golpe. Red debe unir fuerzas con Chloe para viajar en el tiempo para detener un acontecimiento que podría traer consecuencias graves.

Desafortunadamente, para los fans de la saga, no es probable que regresen los protagonistas originales, ya que tanto Sofía Carson como Dove Cameron se encuentran actualmente enfocadas en sus carreras musicales y actorales. Mientras que en el caso de Booboo Stewart está trabajando mucho como actor. Y, lamentablemente, Cameron Boyce perdió la vida en 2019 a los 20 años.