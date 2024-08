Desaparecidos, en el Zacatecas de los Monreal

El blanco era predominante. Guayabera de ese color en el personaje central, el gobernador del Estado que, frente a un par de centenares de invitados, también con vestimenta superior blanca en su mayoría, escuchaban y aplaudían a David Monreal Ávila, quien desgranaba estadísticas y frases de optimismo institucional en el marco de la "Agenda de la Paz: presentación de acciones que transforman".

A mitad de su periodo de gobierno (el próximo doce de septiembre cumplirá tres años en el cargo), Monreal Ávila aseguraba que seis meses después de haber arrancado con tal Agenda de la Paz, las cosas han cambiado notablemente, para bien. Y vaticinó, confiado: "no tengan duda que este Gobierno pasará a la historia por lograr la pacificación de Zacatecas".

El encanto fue roto en ese Palacio de Convenciones de la capital del Estado por el grito de Virginia de la Cruz: "¡Devuélveme a mi hijo! ¡Pinchi perro! ¿Por qué no das la cara?". Ella, madre buscadora, pasó ocho meses tras el rastro de su hijo, una más de las muchas personas desaparecidas en esa entidad caracterizada por la violencia de los grupos del crimen organizado y la ineficacia o complicidad de políticos y gobernantes. Hasta que se enteró de que el cuerpo de su hijo llevaba esos meses en la morgue del Servicio Médico Forense sin que nadie le avisara.

"Mi hijo (José Alejandro) ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre (de 2023). Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo, pero nunca me llamaron. Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo y nunca me dieron razón", dijo de la Cruz en julio pasado a la Associated Press entre llantos, tras quejarse, en su primera denuncia pública del caso, en el Congreso estatal, de que el gobernador y diputados de Zacatecas nunca la escucharon.

La madre buscadora fue sacada a jalones y empujones del Palacio de Convenciones, luego se dijo que se había desvanecido (hay imágenes de ella tirada en el suelo) y fue llevada a recibir atención médica. Monreal Ávila siguió con su optimista lectura. Al final, remitió el asunto a otra instancia: "Ojalá y pronto pueda ella tener la posibilidad de, como Dios le permita, de encontrar a sus seres queridos". Esta historia, sucedida en la Zacatecas de los Monreal (gobernadores, presidentes municipales, diputaciones, senadurías, cargos federales, aspiraciones incluso a la alcaldía chilanga Cuauhtémoc), puede ser adaptada a la realidad de ¿casi? todos los estados del país: ceremonias, datos alegres, estadísticas amables, sentidos discursos y una realidad apabullante: la de las personas desaparecidas y los poderes del Estado entretenidos en pretender camuflarse de blanco.

Astillas: Siguen jugando a "representar" a la "sociedad civil". Ayer fue anunciado que tal "sociedad" designó (¿cómo? No se sabe) a Leonardo Valdés Zurita (último presidente del IFE, de 2008 a 2013) como representante y orador de la manifestación neorrosita electoralmente deslavado de este domingo contra la "sobrerrepresentación" de Morena y partidos aliados en el Congreso Federal… Y, mientras el presidente López Obrador sigue cerrando expedientes, ayer al recibir en Palacio Nacional a Omar García Harfuch (quien posteó una fotografía de tal encuentro, que le es tan políticamente nutritivo, solo con la frase "Gracias Sr Presidente @lopezobrador_ !"); un jefe policiaco capitalino de historial polémico que fue indeseado en tal Palacio como aspirante a gobernar la Ciudad de México pero luego fue sostenido por la presidenta entrante para temas de seguridad pública (en una secretaría descafeinada, con todo el control en el ámbito militar) y, sobre todo, de inteligencia (gulp), ¡hasta mañana, con lo publicado en una nota de The New York Times: el Mayo Zambada "creía que se dirigía a ayudar a uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, a mediar en una disputa entre dos políticos locales, según tres personas familiarizadas con el asunto"!