Derechohabientes de la Clínica 16 de Torreón bloquean bulevar Revolución

Con receta en mano, un numeroso grupo de derechohabientes del IMSS, bloquearon esta mañana el bulevar Revolución frente al Hospital General de Zona Número 16, para exigir atención ante la falta de personal para atender en la farmacia.

“Es porque empezó tarde el seguro social, y tuvieron hambre, se tuvo que cerrar por dos horas las ventanillas y que la gente estuviera en el sol porque los señores tiene que almorzar, son humanos pero les importa un carajo las demás gente”, dijo molesto uno de los derechohabientes afectados.

La tardanza, la desesperación, su malestar aunado a los intensos rayos del sol, los motivó a cerrar la vialidad, generando así por un momento un caos vial, ya que el bloqueo se extendió tanto para los carriles que van de poniente a oriente como de oriente a poniente.

La mayoría de los inconformes, fueron personas adultas, quienes esperaban obtener su medicamento, para algunos era su segundo e incluso tercer intento para hacerlo ante la falta de los mismos.

“Tienen dos o tres días viniendo porque se vence la receta, y si no te la surtes y te la compras tú y ya luego verás quien te la paga, entonces el problema aquí, es que se puso la gente de acuerdo es bloquear la calle para meter presión para que los atiendan, de perdido para que te pongan el sello en la receta y no se pierda y que te digan cuando llega y no tener a la gente en el sol”, comentaban los derechohabientes en medio de una larga fila.

Después de su movilización, el personal comenzó a dar la atención, aunque no como ellos esperaban ya que solo dos trabajadores se encontraban en ventanilla para surtir la receta de los pacientes.

“Ya están trabajado, a su paso”, comentaron los afectados.