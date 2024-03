Denuncian millonaria corrupción en Agencias del MP en Monclova

Los agentes del Ministerio Público de la FGE en la Región Centro de Coahuila son acusados de extorsionar a todos los detenidos. Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, indicó que liberar detenidos o devolver vehículos tienen un costo aplicado por los MP.

El consultor jurídico expuso que según sus cálculos, diariamente recogen los funcionarios de la dependencia estatal entre 50 y 80 mil pesos.

“Me llegan clientes que fueron citados en el Juzgado Penal por algún delito menor y me indican que no saben por qué fueron llamados ante el Juez si ya pagaron la multa” expuso. Manifestó que los capturan, les siembran droga y para dejarlos libres les pide el Ministerio Público de 5 a 10 mil pesos.

“Llevan -los detenidos- pequeñas cantidades de droga, para consumo personal, o se los plantan los policías para acusarlos, y si no pagan la supuesta multa los consigan al Juez” afirmó el vocero del Foro de Abogados.

Sin embargo, el expediente sí lo judicializa la Fiscalía y a las semanas o meses el Juez de Control cita al ciudadano para que responda por el delito que el MP le imputa, dijo.

Agregó que las supuestas multas son en realidad extorsiones que realizan los agentes investigadores para allegarse de fuertes cantidades de dinero de forma ilegal. Expuso que es el único abogado que denuncia estos hechos porque el resto de los litigantes sólo defienden lo que viene a futuro: la judicialización de su acusación.

Los Agentes Investigadores también piden dinero por la devolución de vehículos señalados por participar en algún delito o asegurados por la Fiscalía General del Estado por alguna orden judicial o procedimiento.

“No es legal que pidan dinero por devolver un automóvil. Y todavía falta que el ciudadano pague la grúa y los días en la pensión automotriz, que son privadas.

Hasta 50 mil pesos han pedido los funcionarios por alguna unidad automotora, dijo.

Manifestó que investigan al detenido y su familia para estimar cuánto le pueden pedir de dinero para dejarlo en libertad.

“Les he dicho a los parientes de los detenidos que no paguen, que esperen a que venza el término legal de 72 horas para que se los liberen. “Pero las mamás y las esposas se desesperan y no quieren que su ser querido esté más tiempo detenido y pagan”, sostuvo.

El portavoz del Foro hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que desarticule la Delegación de la Fiscalía en la Región Centro. Exigió que castigue a los Ministerios Públicos Corruptos y frene las extorsiones.