Denuncian inconformidades por plan de estudios

Un grupo de unos 25 profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UJED campus Gómez Palacio denunciaron inconformidades por la aprobación del plan de estudios de la Licenciatura en Biología, que arrancará en febrero de este año y que presuntamente no cumple con los procedimientos establecidos ni con el aval de academias en los estudios de pertinencia. Consideran que se trata de una imposición que afectará de manera significativa a las futuras generaciones de biólogos pues no existió un análisis de seriación entre las mismas, hay cambios de nombre de materias no autorizadas por docentes en ejercicio y el plan va en dirección opuesta a algunos comentarios emitidos por agentes acreditadores externos.

Mencionaron que no se respetaron los tiempos establecidos para convocar a reunión de academias, sin oficio que avalara la invitación por parte de los presidentes de academia, ni un oficio de dirección que incluyera a toda la planta de docentes, sino únicamente un mensaje de WhatsApp y un documento sin firmas de academias y enviado solo a los integrantes de tronco común y biología, excluyendo a los miembros de Ecología.

"Nos dimos cuentas de que la dirección (a cargo de Jorge Sáenz Mata) impuso este nuevo plan de estudios y con materias a modo, muchos de los chicos que en su momento forman parte del Consejo Consultivo fueron amedrentados y manipulados para que votaran a favor, cuando en la misma reunión que se dio hoy en lo particular, algunos de ellos pedían un poco más de tiempo para conocer y empaparse un poquito más pero no fue así. Los planes de estudio se renuevan de cada 6 a 10 años, el tiempo es el que nos va a decir si realmente el plan fue acorde o no", dijo el maestro Anselmo Orona Espino.

Añadió que hace unos días enviaron un oficio a la rectoría de la UJED y que no están en contra de las modificaciones del plan de estudios, sino que piden que sea apegado a la realidad. En dicho documento, señalaron que se emitieron comentarios y observaciones tanto al contenido como a los aspectos estructurales del plan y que se manifestó por parte de algunos profesores que debía revisarse, corregirse y retroalimentarse con trabajo colegiado, incluyendo a todos los docentes, a los cuerpos académicos, a los profesores de tiempo completo y comentarios al mismo.

Los profesores investigadores manifestaron su disposición, interés y voluntad de colaboración en todos los procesos que influyen en el ejercicio docente, de investigación, de gestión y de tutorías, así como en cualquier actividad académica que se les encomiende. Reiteraron que no validan el proceso de socialización, evaluación del borrador del plan de estudios, del borrador del mapa curricular ni el ensamblado del estudio de pertinencia hasta que se involucre a todos aquellos maestros de la facultad interesados en dicho proceso y mediante las formas y con respeto a los mismos valores del modelo educativo de la universidad.