Denuncian falta de atención a pacientes con cáncer

Ayer se denunció burocracia y presunta falta de atención médica en la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, en agravio de la maestra María Teresa Zamorano Montelongo, de 44 años de edad, que se encuentra internada desde hace ocho días con diagnóstico de Afasia de Lenguaje y metástasis cerebral de un cáncer mamario.

Su hermana Luz María, dijo que el 10 de enero le asignaron a un neurocirujano y que por medio de un servicio subrogado en un hospital privado de Torreón, un día después se realizó una resonancia magnética de cráneo simple y contrastada y cuya impresión diagnóstica fue tumoración intraaxial, que sugiere astrocitoma anaplásico.

"Es preciso que yo les puntualice que para realizar estos estudios de resonancia magnética, el propio familiar es quien tiene que dirigirse con la orden en mano que otorga el ISSSTE hasta el hospital privado, el propio familiar hace el trámite, ir, gestionar que le hagan el favor de ver en qué momento se puede realizar el estudio. Luego debemos regresar aquí al ISSSTE a dar la hoja y entonces sí se lleva a cabo esto", apuntó.

ACUSA SUPUESTOS MALOS TRATOS

Luego, el neurocirujano visitó a María Teresa pero les dijo que había que esperar los resultados de la resonancia, pues eran necesarios para poder hacer el trámite de referencia a otro nivel de atención e iniciar con el tratamiento. Luz María, acusó supuestos malos tratos del médico.

"Como persona que no posee conocimientos médicos y con todo respeto, le muestro documentos como un resumen clínico (por parte de oncología y radio-oncología) de su primer cáncer, para que tenga conocimiento de la situación previa de mi hermana, y su reacción fue casi aventar a los pies de mi hermana los papeles y decirme 'eso no tiene nada que ver', me disculpo y pregunta si tenemos alguna otra duda o pregunta, a lo que le respondo que sí, que para tratar de entender un poco la situación busqué orientación con un oncólogo, y le platico lo que me dijo dicho doctor y su respuesta es 'si quieres andar preguntando, pregunta bien, ni siquiera sabes preguntar, es un médico neurocirujano oncólogo'".

Comenta que una vez que les entregaron los resultados, "el doctor Villavicencio (neurocirujano)" no pudo revisarlos, debido a que ya no estaba en turno y además, se atravesó el fin de semana.

SOLICITAN ORIENTACIÓN

Ante la demora en el ISSSTE, la familia solicitó orientación con tres médicos oncólogos particulares y todos coincidieron en la urgencia de que María Teresa comenzara con el tratamiento de quimio y radioterapia "para darle esperanza de vida, ya que presenta un tumor cerebral tipo 3, considerado por los expertos en ser el más agresivo de su tipo y de rápida propagación". Hasta ayer, la paciente seguía a la espera e incluso, les habían dicho que la darían de alta y que tenía que esperar en casa el trámite de referencia a otro hospital.

Ello provocó la molestia de sus familiares y decidieron hacer público el caso, pues acusaron que se estaba violando el derecho a la salud. "Cada rato se queja de dolor pese a que cuenta con los medicamentos administrados, está desorientada, ella no habla ni articula palabras, ni oraciones, en ese estado se encuentra y en ese estado la están mandando a su casa, en tanto no se haga el envío".

El director de la clínica, César Guillermo Mendoza Ochoa, explicó que cuentan con Telemedicina por lo que, en cuanto se enteraron de la gravedad del caso, lo presentaron a Oncología, en el Hospital General del ISSSTE de Torreón.

La paciente ayer mismo sería atendida y además, este martes 16 de enero, será trasladada al Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal" en Durango capital, al servicio de Oncología. Aseguró que los estudios correspondientes se le han hecho y negó negligencia, argumentando que el ISSSTE tiene procesos de atención.

Subrayó que aunque es un problema de salud serio, están en el tiempo correcto para brindarle una buena atención a la paciente.