Denuncian en redes sociales a agente de la Policía por amenazar a un detenido | VIDEO

Circula a través de redes sociales un vídeo en el que una mujer de la Policía Bancaria (PBI), sector Plateros, amenaza a un detenido que pretendía denunciarla por no dejarle ir al baño.

Supuestamente, esta persona había sido aprehendida por fumar una sustancia prohibida en la vía pública. Mientras esperaba ser atendido por las autoridades del Juzgado Cívico de Álvaro Obregón le solicitó a la policía ir al baño.

Ante esto, la agente respondió que de acuerdo con el protocolo a seguir, tenía que esperar a un policía hombre para que lo acompañara. Sin embargó lo que causó indignación fue la forma en que se expresó.

“Ahorita viene mi compañero y te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emp…”, comienza diciendo en el vídeo.

Enseguida se escucha a la gente que aumenta el todo de la amenaza:

“Tú pin… denuncia me hace lo que el viento a Juárez, ni ma… ¿Sabes cuántas tengo? No tienes idea, ¿y qué pasa? Nada”.

Tras esta aseveración, los usuarios en X, expresaron su desacuerdo con el que la policía se dirige, haciendo alarde su impunidad.

“¿Tú crees que les hacen caso? No. Pasa lo mismo que aquí. ¿Te hicieron caso? No. Ellos están con nosotros. Yo te lo dije, tu palabra no vale más que la mía, ¿o sí?”, concluye la policía.