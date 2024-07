Demandan obreros de AHMSA que finiquito sea conforme al contrato

Trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México, no aceptarán que la terminación que pudieran recibir en el caso de la quiebra de AHMSA, no sea conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

Algunos obreros que se encuentran de plantón en los accesos a la siderúrgica, señalaron que la ley establece que sus derechos están garantizados a través del contrato.

Los trabajadores, cuyas identidades no proporcionaron por no estar autorizados a declarar, externaron en lo personal pelearán, que por sus derechos. Los problemas de AHMSA con los acreedores y el concurso mercantil no son de los trabajadores, explicaron.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, donde se ventila el caso, respondió al sindicato que no participa en el juicio. No tiene personalidad jurídica porque los trabajadores no son parte del proceso judicial.

De acuerdo a Víctor Manuel Aguilera Gómez, conciliador en el Concurso Mercantil de AHMSA, en el caso de quiebra, los empleados y trabajadores de la comerciante recibirían de acuerdo a la ley, una indemnización de tres meses de salario, sus prestaciones laborales, y en el caso de los trabajadores de AHMSA un año de salarios caídos.

Las prestaciones serían las proporcionales de aguinaldo, ahorro y vacaciones. Quienes superan 15 años de laborados dentro de la siderúrgica, recibirán también una prima de antigüedad de 12 días por cada año, como lo estipula por la ley.

Los obreros de AHMSA señalaron que las prestaciones que obtuvieron a través del contrato colectivo de trabajo son superiores, y deben ser respetados. Acudirán a los tribunales laborales federales para defender lo que por ley y por derecho les corresponde.

Algunos iniciaron el proceso de manera independiente, con abogados particulares. Otros se registraron en el Sindicato Nacional Democrático en una demanda colectiva.

Algunos más decidieron no presentarán la demanda, pues la ley los ampara y no hay necesidad legal de formalizar la querella, según consejos que recibieron.