Del nuevo Himno de la Ciudad de México

Por lo que respecta a esta última semana-tratando de pasar de largo por las últimas depreciaciones que ha sufrido el peso por culpa de las ocurrencias de nuestra desatinada política interior-mucho revuelo ha generado la presentación de lo que de manera oficial se ha querido vender recientemente como el "Himno de la Ciudad de México".

Como iniciativa exclusiva por parte de las autoridades salientes del gobierno capitalino se ha pretendido vender e imponer esta última ocurrencia diciendo que es el único himno realizado por una mujer.

Ya entrando en detalles, las mismas autoridades a través de los medios oficiales terminan por confesar que esto no es del todo cierto puesto que en la composición de esta pieza musical se tuvo que involucrar a más de una persona para poder escribir y realizar la música tanto como la letra del mismo. Se hace referencia de manera muy vaga a músicos concertistas, letristas y hasta a un Colectivo como quienes juntos con aquella persona a la que se atribuye al menos su autoría, fueron los encargados de terminar esta obra tan particular.

Desafortunadamente, dicha pieza no cumple con su cometido pues además de su lirismo rebuscado no solo no califica cabalmente con lo que en estrictos términos musicales podría denominarse como himno. Más aún todavía, su letra y su música atropellada tanto como indefinida no alcanzan sino a remitir en todo caso y a manera de improvisación a alguna cortinilla musical más apropiada para alguna obra de teatro contemporáneo o para alguna película de corte infantil producida por Disney.

De manera bastante predecible, al igual que en su momento se anunció la realización de un himno dedicado al no menos controversial Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tras su inauguración durante este sexenio, conforme el más puro estatismo de cierto tipo de regímenes que se autodenominan "populares y democráticos" desde el siglo XX-que por azar o por desgracia siguen vigentes en el presente-pareciera que esta iniciativa pretende hacer olvidar una de las mejores cosas del siglo pasado en México, como lo fue en su momento la música de aquel apartado histórico que se conoce hasta la fecha como "El milagro mexicano"; época transexenal que abarcó de manera ininterrumpida a las presidencias de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz (de 1958 a 1970) en las que gracias a un fenómeno detonante de la economía mundial, nuestro país logró a su vez generar tanto desarrollo como crecimiento único en su historia reciente (con 7% de crecimiento económico anual sostenido durante este periodo) hasta el trágico arribo al poder de Luís Echeverría Álvarez en 1970.

Precisamente, como una muestra de lo que en su momento fue el sentimiento tanto como el impulso propio de este periodo, quienes tuvieron la ocurrencia de hacer un Himno dedicado a la capital del país, se olvidaron que ya existía uno como lo es "Mi ciudad"; obra clásica del yucateco Guadalupe Trigo con Eduardo Salas como letrista, compuesta en el año de 1970, reconocida como tal desde aquel entonces, y que por su belleza tanto como por su originalidad no solo ha perdurado en el gusto general de varias generaciones de mexicanos, siendo grabada por una gran variedad de mariachis e intérpretes de talla nacional e internacional: algo que por desgracia está muy lejos de ocurrir con esta última pieza producida en 2024 por mandato del Gobierno de la Ciudad de México, que por lo difuso de su música y de su letra (que se pasa de largo trescientos años de historia) está muy lejos de alcanzar el mismo éxito, ni a perdurar como tal dentro del gusto popular.