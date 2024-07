Dejan a perrita amarrada y abandonada en la Calzada Colón de Torreón

En redes sociales, se dio a conocer que una perrita fue abandonada en una de las bancas ubicadas en la Calzada Colón.

La lomita, de nombre Maggie y de raza criolla, se encontraba amarrada con sus juguetes, croquetas y un cartel que decía: "Hola soy Maggie. Tengo un año. Soy juguetona y me encanta salir a pasear. Estoy buscando un nuevo hogar donde me quieran mucho y me saquen a pasear".

El hecho, que causó indignación entre los internautas, fue dado a conocer en la página de Facebook, Perritos Laguna.

Personas que la rescataron cuentan que estaba llorando y temblando.

Se sabe que Maggie ya está resguardada en un albergue, sin embargo, le están buscando un hogar.

"Pueden pedir más información al 871 151 3065. Por favor ayuden compartiendo para llegar a las personas correctas", puede leerse en Perritos Laguna.