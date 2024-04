Debate y posdebate

Después de la encuesta donde Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez por 24 puntos, Grupo Reforma analizó el debate del 7 de abril entre las presidenciables y Jorge Álvarez Maynéz, el único varón en la contienda. Cincuenta y cuatro editorialistas y columnista participaron en el ejercicio, dice la nota. Veinte dieron como triunfadora a la candidata de la alianza «Para Seguir Haciendo Historia». Según 18, nadie ganó y 14 se decantaron por la abanderada de la coalición «Fuerza y Corazón por México». Así lo dice la sección de dos planas «Voto 24» dedicada a la discusión bajo el título «Divide opiniones debate» (08.04.24). Sin embargo, omite que Máynez fue declarado vencedor por una de sus articulistas.

El texto lo ilustra un cartón de su caricaturista estrella, Paco Calderón, donde la aspirante de Morena luce sonriente pero atrapada en una barra de hielo y una señal de no tener corazón, tal y como la describió su rival del PAN-PRI-PRD. A Gálvez la dibuja sorprendida, con el pulgar derecho hacia abajo y sobre su cabeza una nube negra con un signo de admiración y un relámpago. De Máynez solo asoman los zapatos y parte de las piernas, pues está de cabeza.

De los 54 colaboradores de los diarios de Reforma convocados, se publican las opiniones de 29. Doce respondieron que Sheinbaum se impuso en el cara a cara. Se trata de Denise Dresser, Jesús Silva Herzog-Márquez, Eduardo Caccia, Vanessa Romero, Genaro Lozano, Juan Enríquez Cabot, Luis Mendoza, Heriberto Murrieta y Roberto Gómez Junco (cronistas deportivos), Joel Martínez, Andrés Clariond y Armando Fuentes Aguirre (Catón). Por Gálvez se inclinaron seis: Gabriel Zaid, Jorge Suárez, Francisco Martín Moreno, Gina Tarditi, Francisco Moreno y Ricardo Elías. Y por Máynez, Josefina Leroux. Cada uno expone los motivos de su respuesta.

Para Enrique Krauze, Sergio Sarmiento, Guadalupe Loaeza, Sergio Aguayo, Jorge Ramos, Arturo Brizio y Sofía Orozco, ninguno de los presidenciables obtuvo la victoria. Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), fue la sorpresa de la confrontación con ocho menciones. La relación de 2 a 1 extraída del ejercicio de Reforma, basada solo en la opinión de los 29 columnistas, coincide con las encuestas que ubican a Sheinbaum por encima de Gálvez casi con el doble de la intención de voto (53/29, Enkol-El País, 04.03.24). Con respecto al debate, la pesquisa del mismo tándem coloca a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México en primer lugar con el 46%; en segundo a la senadora con licencia (25%) y en tercero al político de Zacatecas (10%).

Sheinbaum también salió airosa del posdebate y así lo han reconocido los simpatizantes de Gálvez a regañadientes. Culparla solo a ella del fracaso es injusto. La apuesta del PAN-PRI-PRD y de los grupos de interés era que su candidata saliera fortalecida y acortara las distancias después de la cita en el INE, mas no fue así. No podía serlo porque Gálvez es ingeniosa, no polemista y porque lo repentino de su candidatura no le dio tiempo de prepararse para una tarea solitaria que la rebasa. A diferencia de Sheinbaum, tampoco tiene experiencia de Gobierno más allá de la alcaldía de Miguel Hidalgo (CDMX) cuya población es de cuatro millones. Gálvez ya no solo debe preocuparse de que su contrincante de Morena no crezca más, sino de que Álvarez Máynez, quien salió fortalecido de la controversia, no le reste puntos. Atacar al colmilludo líder de MC, fue otro desacierto.