De violas, violines y violones

Las cosas pueden ser de diversos tamaños: grandotas, chiquitas y medianas, por ejemplo.

Es por eso que en lengua española tenemos grados de los adjetivos, sin embargo los sustantivos también pueden tener variantes para expresar diferencias en el tamaño de lo que nombran. En otras palabras, podemos expresar las dimensiones de determinadas cosas para individualizarlas y describirlas con mayor propiedad.

En el lenguaje musical tenemos un interesante caso de aumentativos y diminutivos en una serie de instrumentos:

La base es la viola, esa herramienta de algunos músicos de orquesta sinfónica, cuya tesitura se sitúa entre los graves y medios del violoncelo y los agudos del violín. En este caso podemos decir que el tamaño de la viola es normal o regular, pues la voz que la nombra no tiene una desinencia, sufijo o terminación que le dé una descripción más allá de lo mediano o estandarizado.

Pero luego tenemos el violín, que es una viola, pero pequeñín, es decir, más chiquito, por eso se llama así. Como el amable lector puede darse cuenta, la última sílaba de la palabra nos describe a este instrumento como de menor tamaño, ¿en comparación con qué? preguntaría el lector. Pues con la base, la viola, le responde el escribidor.

Además existe el violón, que es un instrumento musical de cuerda de forma semejante a la viola pero mucho mayor (de 180 a 200 cms. de largo, mástil incluido), y por tanto de tono mucho más grave. Como usted ve, el violón es una viola grandota, muy grandota, por eso la palabra que lo designa hace una descripción como de grandotón.

Y también tenemos el violoncelo, que es un instrumento grande (la palabra que lo nombra tiene un 'on'), pero no tanto, pues luego ese mismo vocablo termina en 'ello', final de las palabras latinas e italianas que designan cosas pequeñas, por lo tanto es una viola grandota, pero no muy, muy grande, o bien, un violón pequeño. Este instrumento puede nombrarse indistintamente con la palabra violoncelo o violonchelo, según lo diga en italiano original o ya españolizado.

Con lo anterior podemos ver que estas voces son muy descriptivas, pues nos dicen cómo son las cosas a las que designan, en cuanto a su naturaleza (viola) y su tamaño (violín, violón y violoncelo), así si usted ve un grupo de instrumentos musicales semejantes, puede nombrarlos con facilidad atendiendo a sus dimensiones. Es como si estuviera diciendo qué tipo de instrumento es y luego alude al tamaño de cada uno de ellos.

Lo mismo sucede con la trompa, instrumento de viento que se toca en las sinfónicas. Éste tiene su correspondiente grandote con el trompón, o trombón, como decimos cotidianamente, y la trompita o trompeta de la misma manera.

Pero tenga cuidado cuando vea un arpa, también instrumento musical, pero que se toca estirando las cuerdas. El arpa no cuenta con el arpón entre su familia de instrumentos, ya que este último es un aparejo de pesca, y la arpilla no es más que un saco en el que se almacena o junta fruta u otro tipo de cosas.

Los autores no coinciden en las etimologías de estas tres herramientas, una de música, otra de pesca y la última de agricultura. Algunos dicen que los nombres de las dos primeras provienen del germánico Harpan, que da una idea de tirar (en el sentido de estirar, no de desechar), pues cuando se toca el arpa se tira de las cuerdas, y cuando se usa el arpón se tira de él para sacar del agua la pieza de pesca, explicación que a algunos nos parece muy peregrina. Por su parte, el tercer vocablo proviene del verbo arpillar, que significa apilar o amontonar. Entonces, en este caso nos enfrentamos a una serie de palabras que tienen distinto origen y también significado diverso.